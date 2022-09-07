2022-09-07 11:13:53 Putin gazı kesti! Avrupa mum ışığına döndü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptırımlara karşı gaz akışını kestiği Avrupa'da enerji krizi derinden hissedilmeye başladı. Avrupa için yaklaşan kara kışın paniğe sevk ettiği liderlerse çözümü yetersiz bazı tedbirlerde buldu. Almanya ısıtma ve aydınlatma da tasarrufa giderken, İtalya'da restoranlarda mum ışığına geçildi. İsviçre de önlemlere uymayanlar için hapis cezasını uygulamaya koymaya çalışıyor. İşte Avrupa ülkelerinin doğal gaz krizine karşı aldığı tedbirler...