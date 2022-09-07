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Dünya
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Putin gazı kesti! Avrupa mum ışığına döndü

2022-09-07 11:13:53
Putin gazı kesti! Avrupa mum ışığına döndü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptırımlara karşı gaz akışını kestiği Avrupa'da enerji krizi derinden hissedilmeye başladı. Avrupa için yaklaşan kara kışın paniğe sevk ettiği liderlerse çözümü yetersiz bazı tedbirlerde buldu. Almanya ısıtma ve aydınlatma da tasarrufa giderken, İtalya'da restoranlarda mum ışığına geçildi. İsviçre de önlemlere uymayanlar için hapis cezasını uygulamaya koymaya çalışıyor. İşte Avrupa ülkelerinin doğal gaz krizine karşı aldığı tedbirler...

#1
Foto - Putin gazı kesti! Avrupa mum ışığına döndü

6 ay önce Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Avrupa ülkeleri tarafından büyük tepki gördü. Birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya yaptırım uyguladı. Rus lider Putin ise bu yaptırımlara karşı gaz restini çekti. Putin önce teknik bakım gerekçesiyle Avrupa'ya doğal gaz akışını sık sık durdurdu. Son olarak ise akışın süresiz durdurulduğu açıklandı.

#2
Foto - Putin gazı kesti! Avrupa mum ışığına döndü

AVRUPA KIŞ GELMEDEN HAREKETE GEÇTİ Bu durum Avrupa'nın, enerji tedariki konusunda kış mevsiminde yaşayabileceği sıkıntılarla ilgili telaşını arttırıyor. Herkesin fikir birliği olduğu bir nokta varsa, o da bu kışın çok sert geçeceği... Birçok ülke şimdiden tedbirlerini almaya başladı. İşte o önlemlerden bazıları...

#3
Foto - Putin gazı kesti! Avrupa mum ışığına döndü

FRANSA TREN SEFERLERİNİ AZALTTI Fransa'da hükümet, enerji tasarrufu için ilk olarak tren seferlerini azaltmayı hedefliyor. Le Parisien gazetesinin abonelerine sunduğu özel haberine göre, hükümet yetkilileri ülkenin resmi demir yolu şirketi SNCF'den büyük elektrik kesintisi durumunda tren sayısını azaltma olasılıklarını etraflıca ele almaları talimatını gönderdi.

#4
Foto - Putin gazı kesti! Avrupa mum ışığına döndü

ALMANYA'DA ISITMA VE AYDINLATMADA TASARRUFA GİDİLDİ Almanya genelinde ise Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı. Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak. Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek. Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlar ise hiç ısıtılmayabilecek.

#5
Foto - Putin gazı kesti! Avrupa mum ışığına döndü

İTALYA'DAKİ RESTORANLARDA MUM IŞIĞINDA OTURMAYA BAŞLADILAR İtalya'da bazı restoranlar, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yakmaya başladı. Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, "Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak" yorumu yapıldı.

#6
Foto - Putin gazı kesti! Avrupa mum ışığına döndü

İSVİÇRE'DE TEDBİRLERE UYMAYANLARA HAPİS CEZASI GÜNDEMDE Enerji krizi tartışmalarının gündemden düşmediği İsviçre'de, kış mevsiminde enerji sorununun acil durum seviyesine gelmesi halinde tasarruf tedbirlerini uygulamayanların hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi. Blick gazetesinde yer alan haberde, kış mevsiminde yeterli miktarda doğal gaz bulunmaması durumunda doğal gaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19 derece, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedildi. Bu durumda elektrikli sobaların da kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi.

#7
Foto - Putin gazı kesti! Avrupa mum ışığına döndü

BELÇİKA'DA YENİ TEDBİRLER Belçika hükümeti, artan enerji faturalarına karşı, yakıt, elektrik ve doğal gazdaki düşük vergi uygulamasını uzatmaya, kamu binalarında enerji tasarrufuna, yüksek karlı enerji firmalarını vergilendirmeye ve nükleer santrallerin faaliyet süresini uzatmaya karar verdi. Ayrıca kamu binalarında 19.00 ile 06.00 arasında aydınlatmaların kapatılacağı, ısıtmanın en yüksek 19 dereceye, soğutma sistemlerinin de 27 dereceye ayarlanacağı kaydedildi.

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