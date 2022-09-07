Putin gazı kesti! Avrupa mum ışığına döndü

ALMANYA'DA ISITMA VE AYDINLATMADA TASARRUFA GİDİLDİ Almanya genelinde ise Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı. Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak. Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek. Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlar ise hiç ısıtılmayabilecek.