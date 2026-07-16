Alacakları ödenmeyen 20 vatandaş şikayetçi oldu: CHP'li belediyenin araçları haczedildi

Özgür Özel döneminde CHP; kara para aklama, rüşvet çarkları ve yolsuzluk skandallarıyla anılıyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "mutlak butlan" kararıyla genel başkanlık koltuğuna dönmesiyle partide büyük bir temizlik harekâtı başladı. Genel merkezde bu arınma süreci yaşanırken yerelde ise yeni bir pislik daha patlak verdi. Antalya Manavgat’ta, arazilerine el konulan ve 60 milyon liralık hakları ödenmeyen 20 mağdur vatandaş amansız bir hukuk savaşı başlattı. Mahkeme kararıyla icraya giden mağdurlar, CHP’li yöneticilerin sefa sürdüğü 7 milyon lira değerindeki 3 lüks makam aracını altlarından alarak yediemin otoparkına çektirdi.