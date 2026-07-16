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Alacakları ödenmeyen 20 vatandaş şikayetçi oldu: CHP'li belediyenin araçları haczedildi

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Alacakları ödenmeyen 20 vatandaş şikayetçi oldu: CHP'li belediyenin araçları haczedildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamulaştırılan arazilerinin bedelini yıllardır alamayan 20 vatandaşın açtığı dava sonuç verdi. Yaklaşık 60 milyon liralık alacak nedeniyle mahkeme kararıyla CHP'li Manavgat Belediyesi'nin yolsuzluktan tutuklu olan üst düzey yöneticilerinin kullandığı 3 makam aracı haczedilerek yediemin otoparkına çekildi. Haczedilen lüks makam araçları, dönemin belediye başkanı ve avanelerinin çantalarla, tomarla dolar ve altın taşıdığı o kirli yolsuzluk günlerini akıllara getirdi.

#1
Foto - Alacakları ödenmeyen 20 vatandaş şikayetçi oldu: CHP'li belediyenin araçları haczedildi

Özgür Özel döneminde CHP; kara para aklama, rüşvet çarkları ve yolsuzluk skandallarıyla anılıyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "mutlak butlan" kararıyla genel başkanlık koltuğuna dönmesiyle partide büyük bir temizlik harekâtı başladı. Genel merkezde bu arınma süreci yaşanırken yerelde ise yeni bir pislik daha patlak verdi. Antalya Manavgat’ta, arazilerine el konulan ve 60 milyon liralık hakları ödenmeyen 20 mağdur vatandaş amansız bir hukuk savaşı başlattı. Mahkeme kararıyla icraya giden mağdurlar, CHP’li yöneticilerin sefa sürdüğü 7 milyon lira değerindeki 3 lüks makam aracını altlarından alarak yediemin otoparkına çektirdi.

#2
Foto - Alacakları ödenmeyen 20 vatandaş şikayetçi oldu: CHP'li belediyenin araçları haczedildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kamulaştırılan arazilerinin bedellerini yıllardır alamayan 20 vatandaşın başlattığı hukuk mücadelesi hacizle sonuçlandı. Mahkeme kararının ardından harekete geçen alacaklı avukatı, gece yarısı gerçekleştirdiği operasyonla Manavgat Belediyesi üst düzey yöneticilerinin kullandığı 3 makam aracını haczettirerek yediemin otoparkına çektirdi.

#3
Foto - Alacakları ödenmeyen 20 vatandaş şikayetçi oldu: CHP'li belediyenin araçları haczedildi

60 MİLYON LİRALIK ALACAĞA KARŞI HACİZ İŞLEMİ Manavgat Belediyesi tarafından mülkleri otopark yapılmak üzere kamulaştırılan ancak ödemelerini alamayan 20 vatandaş, haklarını aramak için yargıya başvurdu. Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın vatandaşlar lehine sonuçlanmasının ardından, belediyenin borcunu ödememesi üzerine icra takibi başlatıldı. Alacak miktarının yaklaşık 60 milyon lirayı bulması üzerine, hak sahiplerinin avukatı Emre Erdoğan emniyet güçleriyle birlikte Manavgat Belediyesi'nde haciz işlemi gerçekleştirdi.

#4
Foto - Alacakları ödenmeyen 20 vatandaş şikayetçi oldu: CHP'li belediyenin araçları haczedildi

MAKAM ARAÇLARI GECE YARISI GÖTÜRÜLDÜ Gece yarısı gerçekleştirilen haciz işleminde, Manavgat Belediyesi üst düzey yöneticilerinin makam aracı olarak kullandığı toplam 7 milyon lira değerindeki 3 lüks araç, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin gözetiminde çekicilere yüklenerek yediemin otoparkına götürüldü. Side Hizmet Binası'nda haczedilen bir diğer makam aracının ise kapalı otoparkta kilitli olması nedeniyle o an için otoparktan çıkarılamadığı öğrenildi.

#5
Foto - Alacakları ödenmeyen 20 vatandaş şikayetçi oldu: CHP'li belediyenin araçları haczedildi

"MÜVEKKİLLERİMİN ALACAĞI 60 MİLYON LİRA" Süreci yöneten Avukat Emre Erdoğan, haciz işleminin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "20 dolayında müvekkilimin mülkleri otopark olarak kullanılmak üzere Manavgat Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştı. "

#6
Foto - Alacakları ödenmeyen 20 vatandaş şikayetçi oldu: CHP'li belediyenin araçları haczedildi

"Ne var ki belediye bugüne kadar bu bedelleri ödemedi. Müvekkillerim adına açtığımız dava karara bağlandı. "

#7
Foto - Alacakları ödenmeyen 20 vatandaş şikayetçi oldu: CHP'li belediyenin araçları haczedildi

"Mahkeme kararı doğrultusunda bu haciz işlemini gerçekleştiriyoruz. "

#8
Foto - Alacakları ödenmeyen 20 vatandaş şikayetçi oldu: CHP'li belediyenin araçları haczedildi

"Alacağımız yaklaşık 60 milyon liradır. Şu an tahmini değeri 7 milyon lira olan 3 makam aracı yediemine çekildi, kapalı otoparktaki bir araca ise şu an için ulaşılamadı."

#9
Foto - Alacakları ödenmeyen 20 vatandaş şikayetçi oldu: CHP'li belediyenin araçları haczedildi

Kirli Çantalar Yeniden Gündemde! Söz konusu lüks makam araçlarının haczedilmesi, Özgür Özel dönemindeki karanlık para trafiğini ve skandalları bir kez daha hafızalara getirdi. Dönemin belediye başkanı ve avanelerinin; deste deste dolarları, altınları ve tomarla paraları çantalarla taşıdığı o karanlık günler, bu araçların altlarından alınmasıyla birlikte yeniden kamuoyunun diline düştü. CHP'li Özgür Özel döneminde ayyuka çıkan yolsuzlukların, rüşvet çarklarının ve şaibeli kaynakların bu makam araçları üzerinden yürütüldüğü Manavgat sokaklarında tekrar yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

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