Bilim dünyasına yeni bitki türü kazandırıldı! Taze nohut kokusu araştırmacıların dikkatini çekti

Doç. Dr. Mehmet Sağıroğlu, Elmacık Dağı'nda arazi çalışması sırasında bulunduğu ortamın ve görünüşünün farklı olması dolayısıyla bitkiyi keşfettiğini söyledi. Yakından yaptıkları incelemede bitkinin farklı bir özelliğini fark ettiklerini belirten Sağıroğlu, "Taze nohut kokusuna benzer kokuya sahip olması bitkinin dikkatimizi çeken özelliklerinden biriydi. Bu yönüyle bitkinin hem çiçekli hem de meyveli örneklerini topladık. Üzerinde araştırmalar yaptıktan sonra bitkinin bilim dünyası için yeni bir tür olduğunu ispatladık." dedi. Sağıroğlu, çalışmalar sonucu hazırladıkları makalenin, saygınlığı ve etkinliği yüksek bilimsel dergide yayımlandığını dile getirerek, bitki üzerinde çalışmalarının devam ettiğini, bu kapsamda antimikrobiyal, antibakteriyel ve antiinflamatuvar sonuçlarına yakında ulaşacaklarını kaydetti.