Abdullah Ağar Türkiye'ye kurulacak tuzağı açıkladı: Asıl kırılma burada olacak

Burada özellikle dikkatli olmak gerekiyor. Türkiye’deki bazı çevrelerin finansal manipülasyonların arkasında İsrail bulunduğu yönündeki iddialarını görüyorum. Ben bunu şu aşamada doğrulanmış bir gerçek olarak kabul etmiyorum. Üstelik Türkiye’deki herhangi bir yolsuzluğu veya hırsızlığı “İsrail yaptı” diyerek açıklamak da kabul edilemez. 'Dıjj güjjjler yaptı! FETÖ yaptı! İsrail yaptı!' gibi kalıplar, gerçek suçun üzerini örten günah keçisi stratejisinin bir payandası olması, suçluların algı oyunlarına karşılık gelir; güvene, gerçek çözüme ve stratejiye de hizmet etmez. Kim yaptıysa hesabını vermelidir. Fakat diğer taraftan, uluslararası sermaye ağlarının Türkiye’deki finansal sistem üzerindeki etkisi de araştırılmalıdır. Ancak Türkiye’deki sermaye dünyasında konumuzla ilgili bazı çevrelerin etkisi ve bilgisi derin, onu muhakeme edebiliyorum. Böyle bir hırsızlığı patlatmak istemiş olurlarsa, yapmış olabilirler. Ama bu hırsızların hırsızlığını aklamaz. Suçlarını da hafifletmez.