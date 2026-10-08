Abdullah Ağar Türkiye'ye kurulacak tuzağı açıkladı: Asıl kırılma burada olacak

İsrail’in Yunanistan ve GKRY ile geliştirdiği askerî, siyasi ve stratejik ilişkiler artık sıradan üçlü işbirliği çerçevesinde görülmemeli. Enerji kaynakları, deniz yetki alanları, elektrik bağlantıları, enerji ve iletişim kabloları, hava savunması, askerî tatbikatlar ve savunma teknolojileri aynı denklem içerisinde birleşiyor. 31 Ağustos’ta İsrail ile Yunanistan arasında imzalanan 3,06 milyar avroluk Achilles Shield hava savunma anlaşması bu açıdan önem taşıyor. David’s Sling, SPYDER, BARAK MX, radarlar ve müşterek komuta-kontrol altyapısı gibi unsurlar yalnızca silah satışı değildir. Bunlar aynı zamanda ortak bir güvenlik mimarisinin inşasıdır. Daha da önemlisi, İsrail-GKRY-Yunanistan elektrik bağlantısı ve Great Sea Interconnector meselesi Türkiye’nin deniz yetki alanları iddialarıyla kesişiyor.