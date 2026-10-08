Hikayesi Bizans’tan Osmanlı’ya uzanıyor! İstanbul’un surlarında asılı duran bu gürzün sırrı ne?

Gürzün üzerindeki kitabeye de dikkati çeken Pektaş, şunları kaydetti: “Silivrikapı’daki gürzün altında da Dereli Pehlivan İdris’in adı geçiyor. Gürzün üzerinde ve altında onunla ilgili bir kitabe var. Burada, bu gürze bakanların Fatiha okuması ve onun hayırla yad edilmesiyle ilgili bir ifade bulunuyor. Dolayısıyla burada sadece bir savaş aracını görmüyoruz. Aynı zamanda o dönemdeki bir kişinin, Pehlivan İdris’in hatırasının da yaşatıldığını görüyoruz. 1509 depremi, İstanbul’daki birçok tarihi yapı gibi Silivrikapı’yı da etkiliyor. Kapıda hasarlar meydana geliyor ve II. Bayezid döneminde onarımlar yapılıyor. Zaten İstanbul’daki sur kapılarının önemli bir bölümü depremlerden ve zaman içerisinde meydana gelen tahribatlardan dolayı farklı dönemlerde onarım geçiriyor.” Kapının yakınındaki Hadım İbrahim Paşa Camisi’ne değinen Pektaş, “Hadım İbrahim Paşa Camisi 1551 yılında yapılmış. Mimar Sinan’ın eserlerinden biri. Sekiz destekli bir yapı. 1894 depreminde ciddi şekilde zarar görüyor. Dolayısıyla Silivrikapı çevresinde hem surların hem de diğer yapıların farklı dönemlere ait izlerini görmek mümkün. Silivrikapı’nın yakınında 1980’li yıllarda bir hipoje, yani bir yer altı mezar yapısı ortaya çıkarıldı. Bunun 5. yüzyılın başlarına ait olduğu düşünülüyor. Dört duvarında mermer kabartmalar bulunuyor. Bunlar oldukça önemli eserler. Bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde korunuyor ve sergileniyor." dedi. Silivrikapı’nın farklı dönemlere ait izleri bir arada taşıdığını vurgulayan Pektaş, "Silivrikapı’ya baktığımız zaman burada Bizans döneminden Osmanlı dönemine kadar uzanan çok farklı izleri bir arada görebiliyoruz. Bir taraftan şehrin savunma sistemi, diğer taraftan ticari hayat, günlük yaşam ve burada kullanılan askeri unsurlar. Bütün bunlar Silivrikapı’nın İstanbul’un tarihindeki önemini ortaya koyuyor." bilgisini paylaştı.