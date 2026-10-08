Asker gönderilecek mi: Hakan Fidan Türkiye'nin Yemen kararını duyurdu

"Bir savunma anlaşması demek, bu anlaşmaya taraf olan bir ülke saldırıya uğradığında onun savunması için yanında durmanız demektir. Bu bir saldırı anlaşması değildir" diyen Fidan, Türkiye'nin başka bir ülkenin topraklarına asker göndererek orada saldırı düzenlemesinin söz konusu olmadığını ifade etti.