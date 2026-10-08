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Asker gönderilecek mi: Hakan Fidan Türkiye'nin Yemen kararını duyurdu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Asker gönderilecek mi: Hakan Fidan Türkiye'nin Yemen kararını duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Yemen'de yaşananlarla ilgili olarak tutumunu açıkladı. Mekke Anlaşması'nı işaret eden Fidan çarpıcı mesajlar verdi.

#1
Foto - Asker gönderilecek mi: Hakan Fidan Türkiye'nin Yemen kararını duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın saldırı amaçlı bir ittifak olmadığını belirterek, Türkiye'nin başka bir ülkenin topraklarına asker göndererek saldırı düzenlemeyeceğini söyledi.

#2
Foto - Asker gönderilecek mi: Hakan Fidan Türkiye'nin Yemen kararını duyurdu

Fidan, Yemen'deki gelişmeler ve Mekke Anlaşması'na ilişkin değerlendirmesinde, anlaşmanın temel amacının taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğer üyelerin savunma konusunda destek vermesi olduğunu vurguladı.

#3
Foto - Asker gönderilecek mi: Hakan Fidan Türkiye'nin Yemen kararını duyurdu

"Bir savunma anlaşması demek, bu anlaşmaya taraf olan bir ülke saldırıya uğradığında onun savunması için yanında durmanız demektir. Bu bir saldırı anlaşması değildir" diyen Fidan, Türkiye'nin başka bir ülkenin topraklarına asker göndererek orada saldırı düzenlemesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

#4
Foto - Asker gönderilecek mi: Hakan Fidan Türkiye'nin Yemen kararını duyurdu

Fidan, Mekke Anlaşması üzerinden Türkiye'nin Yemen savaşına doğrudan dahil olacağı yönündeki yorumları da eleştirdi.

#5
Foto - Asker gönderilecek mi: Hakan Fidan Türkiye'nin Yemen kararını duyurdu

"Burada zaman zaman ortaya çıkan ucuz siyasi söylemlerin gerçekle örtüşmediğini de belirtmek istiyorum" diyen Fidan, Yemen'de sahadaki gelişmeler ile Suudi Arabistan'ın savunulması konusunun birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi.

#6
Foto - Asker gönderilecek mi: Hakan Fidan Türkiye'nin Yemen kararını duyurdu

Fidan, Yemen'de uluslararası alanda meşru kabul edilen hükümet güçlerinin mevcut mücadelesini sürdürdüğünü, Suudi Arabistan'ın da bu güçlere destek verdiğini belirtti. Bununla birlikte Ankara'nın Yemen'deki sorunun çözümü için barış ve diyalog kanallarının işletilmesi yönünde çaba gösterdiğini kaydeden Fidan, Suudi Arabistan'ın da bu diplomatik girişimlere yapıcı destek verdiğini söyledi.

#7
Foto - Asker gönderilecek mi: Hakan Fidan Türkiye'nin Yemen kararını duyurdu

KAYNAK: MEPANEWS

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