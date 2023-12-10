Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! En riskli yerleri açıkladı

Kentsel dönüşümün tam yapıldığını düşünmüyorum. Kentsel dönüşüm depreme hazırlık diye ortaya konuldu ama İstanbul'da veya ülkenin hiçbir yerinde kentsel dönüşüm yapıldığını düşünmüyorum. Kentsel dönüşüm diye yapılan şey daha çok o kentin yapı stoğuyla ilgili. Yapı stoğunu güçlendirmek kentsel dönüşüm olarak lanse ediliyor. Kentsel dönüşümün bir parçası olabilir ama bütüncül olarak bir kenti ele alıp o kenti deprem dirençli hale getirecek çalışmaları yapmak demektir. Sadece yapı stoğunu yapmak kentsel dönüşüm demek değildir. Bir kenti depreme hazırlamak demek deprem geldiği zaman o kentin minimum hasar alması ve günlük hayatın kesintiye uğramadan devam etmesi demektir.