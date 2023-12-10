Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! En riskli yerleri açıkladı

nsanlar bireysel önlemleri alabilirler. Asıl önemli olan kentin tümünün depreme hazırlanmasıdır. Halkı eğitmek, halkın deprem öncesinde, sonrasında ne yapması gerektiğini bilmek faydalı şeydir. Bence en etkin yapacağı şey oturduğu binanın deprem performansını ölçtürmek olmalıdır. Bizzat mühendislerin oturdukları yerleri incelemesi, gerekli çalışmaların yapılması, binanın deprem dirençli olup olmadığını belirlemesi lazım. Diyelim ki deprem sırasında ev içerisinde nereye koşacağı belirlenmelidir. Deprem çantası hazır edilmelidir. Evini depreme uygun şekilde hazırlamalıdır. Deprem sırasında hemen deprem biter bitmez doğal gazı, elektriği, suyu kapatmalıdır. Şalterlerin nerede olduğunu bilmelidir. Asansörler kullanılmamalıdır. Binanın altında dükkanlar varsa kolon kesilmesine dikkat gösterilmeli.