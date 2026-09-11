GO Türkiye'nin yeni mini dizisi, İç Anadolu'nun turizm değerlerini dünyaya taşıyor
Türkiye’nin farklı destinasyonlarını sinematografik hikayelerle uluslararası izleyiciyle buluşturan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) Go Türkiye Mini Dizileri, dünya çapında geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Serinin son yapımlarından “Kalbimin Rotası Karadeniz”, bir haftalık yayın sürecinde toplam 62,2 milyon gösterim ve 45,8 milyon izlenmeye ulaştı. Serinin yeni yapımı “The Knot: Gateway to Anatolia” ise ağırlıklı olarak Ankara olmak üzere Eskişehir, Konya ve Çorum’un tarih, sanat, doğa ve gastronomi zenginliğini romantik bir keşif hikayesiyle ekranlara taşıyor.