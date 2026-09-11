GO Türkiye'nin yeni mini dizisi, İç Anadolu'nun turizm değerlerini dünyaya taşıyor

ANADOLU’NUN HİKAYESİ DÜNYA İZLEYİCİSİYLE BULUŞUYOR. Türkiye’nin destinasyonlarını özgün hikayeler ve sinematografik yapımlarla uluslararası izleyiciyle buluşturan Go Türkiye, “The Knot: Gateway to Anatolia” ile bu kez Ankara’dan Eskişehir, Konya ve Çorum’a uzanan bir Anadolu rotasını odağına alıyor. Tarih, sanat, doğa ve gastronomiyi romantik bir macera etrafında bir araya getiren yapım, Türkiye’nin yalnızca tarihi değerlerini değil, farklı seyahat deneyimlerini de hikayenin parçası haline getiriyor. Böylece Ankara başta olmak üzere Eskişehir, Konya ve Çorum’un turizm çeşitliliği, güçlü bir hikaye anlatımıyla uluslararası izleyiciye taşınıyor.