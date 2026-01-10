Portekizliler bombayı patlattı! Türkiye'yi beklemeye başladılar yine...
Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık geçiren Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a dönmüştü. Genç orta saha oyuncusu için şu anda bir başka Portekiz takımı devrede...
Beşiktaş, geride bıraktığımız sezonun başında Demir Ege Tıknaz'ı satın alma opsiyonuyla birlikte Rio Ave'ye kiralamıştı. Portekiz ekibi, maddi koşullar sebebiyle opsiyonu kullanamadı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu da Beşiktaş'a döndü. Şu anda da bir hareketlilik söz konusu...
Portekiz temsilcisi Braga, Beşiktaş'la Demir Ege konusunda pazarlıklara başladı. Yönetim ise orta sahaya takviye yapmadan önce ayrılığa izin vermek istemiyor. Siyah-Beyazlılar'ın 10 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Kartal'ın takviyesinin ardından istenen rakama çıkılırsa 1.93 boyundaki futbolcu, Braga'nın yolunu tutacak.
Braga'nın ilk teklifinin 6 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. Demir Ege Tıknaz'ın, Beşiktaş'la 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.
Genç ön libero bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı. Sahada ise sadece 309 dakika kaldı. 1 asisti bulunuyor. Golle tanışamadı.
