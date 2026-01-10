  • İSTANBUL
Portekizliler bombayı patlattı! Türkiye'yi beklemeye başladılar yine...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Portekizliler bombayı patlattı! Türkiye'yi beklemeye başladılar yine...

Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık geçiren Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a dönmüştü. Genç orta saha oyuncusu için şu anda bir başka Portekiz takımı devrede...

#1
Foto - Portekizliler bombayı patlattı! Türkiye'yi beklemeye başladılar yine...

Beşiktaş, geride bıraktığımız sezonun başında Demir Ege Tıknaz'ı satın alma opsiyonuyla birlikte Rio Ave'ye kiralamıştı. Portekiz ekibi, maddi koşullar sebebiyle opsiyonu kullanamadı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu da Beşiktaş'a döndü. Şu anda da bir hareketlilik söz konusu...

#2
Foto - Portekizliler bombayı patlattı! Türkiye'yi beklemeye başladılar yine...

Portekiz temsilcisi Braga, Beşiktaş'la Demir Ege konusunda pazarlıklara başladı. Yönetim ise orta sahaya takviye yapmadan önce ayrılığa izin vermek istemiyor. Siyah-Beyazlılar'ın 10 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Kartal'ın takviyesinin ardından istenen rakama çıkılırsa 1.93 boyundaki futbolcu, Braga'nın yolunu tutacak.

#3
Foto - Portekizliler bombayı patlattı! Türkiye'yi beklemeye başladılar yine...

Braga'nın ilk teklifinin 6 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. Demir Ege Tıknaz'ın, Beşiktaş'la 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.

#4
Foto - Portekizliler bombayı patlattı! Türkiye'yi beklemeye başladılar yine...

Genç ön libero bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı. Sahada ise sadece 309 dakika kaldı. 1 asisti bulunuyor. Golle tanışamadı.

