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Pompalı tüfekle kafeteryayı bastı, Soylu ikna etti

  • Trabzon'da bir kişi bastığı kafeteryadan pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Şüpheli kendisini telefonla arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ikna edildi.

  • Trabzon'da bir kişi, kafeteryanın balkonundan pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

  • Olay, saat 16.30 sıralarında Uzun Sokak'ta bir kafeteryada meydana geldi.

  • Kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı arkadan kilitleyen kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı.

  • Kafeteryada bulunan müşteriler hızla tahliye edilirken, sokak yaya girişine kapatıldı.

  • Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

  • Adının Uğur Kurt olduğu belirlenen şüpheliyi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla arayarak ikna etti.

  • Görüşmesi sonrası ekiplerce bulunduğu alandan çıkarılan Kurt, konulduğu sivil bir araçla bölgeden uzaklaştırıldı.

  • Kafeteryanın bulunduğu Uzun Sokak da olay yeri incelemesinin ardından yaya trafiğine açıldı.

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