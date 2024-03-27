Polonya, Amazon’un kulağını çekti! Milyonluk ceza

Son dönemde konu hakkında harekete geçen Polonya yargısı, firmanın satış etiğine aykırı bir şekilde müşteri siparişlerini iptal ettiği sonucuna vardı. Hatta bu siparişlerin önemli bir kısmının ücretinin de ödendiği belirtiliyor. Parasını ödedikleri siparişlerin bir anda iptal olduğunu göre müşteriler ise, bu duruma isyan ediyor. İşte tüm detaylar…