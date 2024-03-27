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Teknoloji-Bilişim
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Polonya, Amazon’un kulağını çekti! Milyonluk ceza

2024-03-27 23:31:52
Polonya, Amazon’un kulağını çekti! Milyonluk ceza

Polonya, müşterileri yanılttığı gerekçesiyle e-ticaret devi Amazon'a milyonluk ceza kesti.

#1
Foto - Polonya, Amazon’un kulağını çekti! Milyonluk ceza

Polonya yönetimi, Amazon hakkında büyük bir karar aldı. Şirketin ülkedeki müşterileri yanıltmaya çalıştığına karar veren yönetim, firmayı yaklaşık 8 milyon dolar değerinde bir tazminata mahkum etti. Bu kapsamda 2021’den beri Amazon hakkında birçok şikayet olduğu biliniyordu.

#2
Foto - Polonya, Amazon’un kulağını çekti! Milyonluk ceza

Son dönemde konu hakkında harekete geçen Polonya yargısı, firmanın satış etiğine aykırı bir şekilde müşteri siparişlerini iptal ettiği sonucuna vardı. Hatta bu siparişlerin önemli bir kısmının ücretinin de ödendiği belirtiliyor. Parasını ödedikleri siparişlerin bir anda iptal olduğunu göre müşteriler ise, bu duruma isyan ediyor. İşte tüm detaylar…

#3
Foto - Polonya, Amazon’un kulağını çekti! Milyonluk ceza

Amazon, Polonya pazarında geriye mi düşecek? Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, Amazon’un satış sürecinin detayları konusunda yeterince transparan olmadığı ve kullanıcıları yanıltmaya yönelik teşebbüslerde bulunduğu iddia edildi.

#4
Foto - Polonya, Amazon’un kulağını çekti! Milyonluk ceza

Satış sözleşmesinin en önemli maddelerinin okunması zor kısımlara yerleştirildiği söylenirken, bu maddelerin siyah arka planda verilmesi de şüpheli bir durum olarak nitelendirildi.

#5
Foto - Polonya, Amazon’un kulağını çekti! Milyonluk ceza

Polonya mahkemesi siyah arka plan seçiminin bilinçli bir hamle olabileceğini öne sürerken, müşterilere satın alma süreci hakkında çok daha net bilgiler verilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca yaptığı alışveriş iptal edilen müşterilerin, paralarını günler sonra geri alabildiği ve ilgili ürünün fiyatının eskisine oranla arttığı söyleniyor.

#6
Foto - Polonya, Amazon’un kulağını çekti! Milyonluk ceza

Bu durumun Amazon’un ülkedeki prestijini gözle görülür şekilde sarsması beklenirken, konu hakkında başka bir cezanın gelip gelmeyeceği şu an için kesin değil. Şirket yönetiminin bu ağır karar hakkında nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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