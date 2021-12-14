2021-12-14 16:56:23 Polisleri okullara davet ettiler! Hakkarili öğrencilerden duygulandıran etkinlik
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ortaokul öğrencilerinin, polislere olan sevgilerini göstermek için gerçekleştirdikleri etkinlik, duygulandırdı. Yeşildere Mahallesi'ndeki Hamit Kesici Ortaokulu'nda okuyan 6. sınıf öğrencileri, polisler için okullarında etkinlik düzenledi. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden çocuklar, Emniyet Müdürü Murat Güneş'i ve polisleri okullarına davet etti. Okula giden Güneş ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından polislere olan sevgilerini şiir okuyarak dile getiren öğrencileri ilgiyle izledi. Etkinlik "Türk Polisi" konulu sinevizyon gösterimiyle sona erdi.