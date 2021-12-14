Polisleri okullara davet ettiler! Hakkarili öğrencilerden duygulandıran etkinlik

İlçe Emniyet Müdürü Güneş, yaptığı açıklamada, emniyet teşkilatı olarak göreve geldikleri günden bu yana öğrencilerin yanında olmanın onlar için öncelik taşıdığını söyledi. Özellikle ilkokul ve lise çağına kadar olan öğrencilerin destekçisi olduklarını ifade eden Güneş, "Nisan ayından bu yana 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar" projesi kapsamında öğrencilerle birçok kez bir araya geldik. Bundan sonra gelmeye devam edeceğiz. Ülkenin geleceği sizlersiniz. Sizden gelen geri dönüşümleri gördükçe daha azimli oluyoruz. 24 saat görev yapan polis ağabeyleriniz sizin için daha fazla çalışacak. Her zaman yanınızdayız. Ne zaman isterseniz kapımızı çalabilirsiniz." dedi.