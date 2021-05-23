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PÖH timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

2021-05-23 04:43:09
PÖH timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

Suriye'de görev yapacak olan polis özel harekat (PÖH) timleri dualarla görev yapacakları Suriye'ye uğurlandı.

#1
Foto - Tunceli'de terörle mücadelede önemli görev üstlenen polis özel harekat (PÖH) timleri, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Tunceli'de terörle mücadelede önemli görev üstlenen polis özel harekat (PÖH) timleri, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

#2
Foto - Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur kentine dönüşen kentte, Suriye'ye görevlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis özel harekat timleri için uğurlama töreni düzenlendi.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur kentine dönüşen kentte, Suriye'ye görevlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis özel harekat timleri için uğurlama töreni düzenlendi.

#3
Foto - Polis Özel Harekat Şubesi'nde gerçekleştirilen programda, kurban kesildi, güvenlik güçleri için dua edildi.

Polis Özel Harekat Şubesi'nde gerçekleştirilen programda, kurban kesildi, güvenlik güçleri için dua edildi.

#4
Foto - Törene, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, 4. Komanda Tugay Komutan Vekili Yılmaz Ustaoğlu, Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve vali yardımcıları katıldı.

Törene, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, 4. Komanda Tugay Komutan Vekili Yılmaz Ustaoğlu, Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve vali yardımcıları katıldı.

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