Ünlü milyarderden çok konuşulacak sözler: Zengin olmak istiyorsanız bundan almayn

Podcast sunucusu Steven Bartlett’ın, “Çoğu insanın zenginleşme planı bir işe girip ipotekle ev almak üzerine kurulu. Bu, zengin olmak için iyi bir yöntem değil mi?” sorusunu da yanıtlayan Saylor, konut yatırımı ile ticari gayrimenkul arasındaki farklara dikkat çekti. Saylor, konut kredisiyle ev almanın özellikle düşük emlak vergisinin uygulandığı bölgelerde daha anlamlı olabileceğini söyledi. Ancak yüksek faiz oranlarının yanı sıra vergi, sigorta ve bakım giderlerinin yatırımcı üzerinde ciddi bir yük oluşturabileceğini ifade etti. Ticari gayrimenkulde ise mülk sahibinin bazı giderleri kiracıya yansıtabilmesinin önemli bir avantaj olduğunu belirten Saylor, doğru seçilmiş bir ticari mülkün kira gelirinin yanı sıra değer artışı yoluyla da yatırımcıya kazanç sağlayabileceğini dile getirdi.