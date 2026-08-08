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Ünlü milyarderden çok konuşulacak sözler: Zengin olmak istiyorsanız bundan almayn

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ünlü milyarderden çok konuşulacak sözler: Zengin olmak istiyorsanız bundan almayn

Dünyaca ünlü milyarder Michael Saylor, zengin olmak isteyen insanların kesinlikle uzak durması gereken yatırımı açıkladı. Saylor'un sözleri dünya çapında tartışmalara yol açtı.

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#1
Foto - Ünlü milyarderden çok konuşulacak sözler: Zengin olmak istiyorsanız bundan almayn

Michael Saylor, servetini artırmak isteyen yatırımcıların konut alımını ilk sıraya koymaması gerektiğini söyledi. Saylor, yüksek vergi, sigorta ve bakım giderlerinin konut yatırımlarının getirilerini önemli ölçüde azaltabileceğini belirtti.

#2
Foto - Ünlü milyarderden çok konuşulacak sözler: Zengin olmak istiyorsanız bundan almayn

Steven Bartlett’ın sunduğu “The Diary of a CEO” podcastine konuk olan Saylor, yatırım tercihleri ve servet biriktirme stratejileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Konut sahibi olmanın toplumda yaygın bir zenginleşme yöntemi olarak görülmesine rağmen bunun her koşulda doğru bir strateji olmadığını savundu.

#3
Foto - Ünlü milyarderden çok konuşulacak sözler: Zengin olmak istiyorsanız bundan almayn

Saylor, konut yatırımlarının taşıdığı maliyetleri anlatmak için Florida’yı örnek gösterdi. Eyaletteki emlak vergilerinin yüksekliğine dikkat çeken Saylor, yıllık yüzde 2’lik bir verginin uzun vadede mülk sahibine ciddi bir yük getirdiğini ifade etti.

#4
Foto - Ünlü milyarderden çok konuşulacak sözler: Zengin olmak istiyorsanız bundan almayn

Saylor’a göre yüzde 2’lik yıllık vergi, teorik olarak 36 yıl içerisinde evin başlangıç değerine denk bir tutarın vergi olarak ödenmesi anlamına geliyor. Buna bakım ve diğer mülk giderlerinin de eklenmesiyle konutun serveti korumak açısından sanıldığı kadar güçlü bir araç olmayabileceğini belirten Saylor, buna rağmen gayrimenkulün nakit para tutmaya kıyasla daha iyi bir seçenek olabileceğini söyledi.

#5
Foto - Ünlü milyarderden çok konuşulacak sözler: Zengin olmak istiyorsanız bundan almayn

Ünlü yatırımcı, konut piyasasındaki uzun vadeli değer artışını anlatmak için Miami Beach’ten tarihi bir örnek de verdi. Saylor, 1926’da bir sahil evi ve arazisinin 20 bin dolara satıldığını, söz konusu mülkün bugün 50 milyon ila 100 milyon dolar arasında bir değere ulaşabileceğini belirtti. Saylor, bu örneğin servet korumada kıt ve talebi yüksek varlıkların önemini gösterdiğini savundu.

#6
Foto - Ünlü milyarderden çok konuşulacak sözler: Zengin olmak istiyorsanız bundan almayn

Podcast sunucusu Steven Bartlett’ın, “Çoğu insanın zenginleşme planı bir işe girip ipotekle ev almak üzerine kurulu. Bu, zengin olmak için iyi bir yöntem değil mi?” sorusunu da yanıtlayan Saylor, konut yatırımı ile ticari gayrimenkul arasındaki farklara dikkat çekti. Saylor, konut kredisiyle ev almanın özellikle düşük emlak vergisinin uygulandığı bölgelerde daha anlamlı olabileceğini söyledi. Ancak yüksek faiz oranlarının yanı sıra vergi, sigorta ve bakım giderlerinin yatırımcı üzerinde ciddi bir yük oluşturabileceğini ifade etti. Ticari gayrimenkulde ise mülk sahibinin bazı giderleri kiracıya yansıtabilmesinin önemli bir avantaj olduğunu belirten Saylor, doğru seçilmiş bir ticari mülkün kira gelirinin yanı sıra değer artışı yoluyla da yatırımcıya kazanç sağlayabileceğini dile getirdi.

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Yorumlar

Cok dogru

Evinizi satın kirada oturun sizi evire cevire ezsinler ki kölelik bile degerli olsun.

ata

zenginlik adam çalıştırma ve üretim ile olur... o ev değer kazandı da sen de öldün oolum... saçmalamayın... dolar aldım, altın sattım ... bunlar komik... haa içerden alırsın tüyoyu hisseye girersin çıkarsın, alırsın milletin hakkını, olursun zengin... tabi.... o ayrı...
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