Türkiye'nin elden çıkarmaya çalıştığı S-400'leri bir katile dönüştüren taktiği açıkladılar

Bu taktiksel yaklaşımı destekleyen unsurlardan biri de, 2010'ların sonlarından beri S-400'e entegre edilmiş uzun menzilli bir önleme mühimmatı olan 40N6 füzesidir. Füzenin nominal menzili yaklaşık 400 km'dir. Muharebe sırasında, 40N6 füzesi hedefe dalmadan önce yüksek bir irtifaya çıkacak şekilde tasarlanmıştır ve uçuşu boyunca harici sensörlerden hedef bilgisi alabilir. Bu yöntem Ukrayna savaş alanında kapsamlı bir şekilde test edilmiştir. Bu bilgilerin Voyennaya Mysl dergisinde yayınlanması da gözlemcilerin dikkatini çekti. Bu, Rusya Savunma Bakanlığı'nın önemli akademik yayınlarından biridir ve sık sık üst düzey subayların çatışmalardan elde edilen deneyimleri özetlemek ve gelecekteki askeri doktrini şekillendirmek için yaptığı analizleri yayınlamaktadır. Makaleye göre, pusu taktikleri ve ufuk ötesi hedefleri belirleme yeteneği, Rusya'nın hava savunma doktrininin bir parçası haline geldi; ancak 2023'te bu taktiği son derece etkili kılan koşulların tekrarlanması zor olabilir.