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Yeniakit Publisher
Türkiye'nin elden çıkarmaya çalıştığı S-400'leri bir katile dönüştüren taktiği açıkladılar

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Türkiye'nin elden çıkarmaya çalıştığı S-400'leri bir katile dönüştüren taktiği açıkladılar

Türkiye'nin son dönemde elden çıkarmak için üçüncü ülkelerlle görüşmeler yaptığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili yazılan bir makale dünya gündemine oturdu.

#1
Foto - Türkiye'nin elden çıkarmaya çalıştığı S-400'leri bir katile dönüştüren taktiği açıkladılar

Rusya'nın S-400 uzun menzilli hava savunma füze sisteminin, tamamen yeni bir savaş yöntemi uygulaması sayesinde 2023 yılında sadece bir hafta içinde 24 Ukrayna uçağını düşürdüğü tahmin ediliyor.

#2
Foto - Türkiye'nin elden çıkarmaya çalıştığı S-400'leri bir katile dönüştüren taktiği açıkladılar

Bu bilgi, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Voyennaya Mysl (Askeri Düşünce) dergisinde, Rus Hava Kuvvetleri Uçaksavar Füze Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümgeneral Alexander Romanenkov'un da ortak yazarlığını yaptığı bir makalede yayımlandı.

#3
Foto - Türkiye'nin elden çıkarmaya çalıştığı S-400'leri bir katile dönüştüren taktiği açıkladılar

Makaleye göre, düşürülen 24 uçaktan 10'u Ukrayna'ya ait MiG-29'lardı ve bu uçaklar sadece bir günde imha edildi. O sırada Kiev, NATO üyesi ülkelerden daha fazla MiG-29 almış ve hava kuvvetleri operasyonlarını önemli ölçüde artırmıştı. S-400'ler cephe hatlarına çok yakın yerlerde pusuya düşürüldü. Rus ordusu, S-400 sistemlerini geleneksel savunma pozisyonlarına yerleştirmek yerine, pusu saldırıları gerçekleştirmek amacıyla ön cephelere yakın gizli noktalara konuşlandırdığını söylüyor.

#4
Foto - Türkiye'nin elden çıkarmaya çalıştığı S-400'leri bir katile dönüştüren taktiği açıkladılar

Açıklamaya göre, bu düzenleme S-400 sistemlerinin Ukrayna uçaklarına kalkıştan hemen sonra saldırmasına olanak tanıyor. En önemli farklılaştırıcı faktörün yeni güdüm yöntemi olduğuna inanılıyor. Fırlatıcılar, yalnızca S-400 sisteminin kendi radarına güvenmek yerine, harici sensörlerden de hedef verileri alarak, ufuk çizgisinin ötesindeki ve yer tabanlı radarların doğrudan gözlem menzilinin dışındaki hedefleri vurabiliyorlar.

#5
Foto - Türkiye'nin elden çıkarmaya çalıştığı S-400'leri bir katile dönüştüren taktiği açıkladılar

Bu verilerin, A-50U havadan erken uyarı ve kontrol uçağı da dahil olmak üzere çeşitli keşif sistemlerinden geldiğine inanılıyor. Sonuç olarak, S-400'ün gerçek operasyonel menzili, geleneksel işletme yöntemlerine kıyasla önemli ölçüde genişliyor. Ukrayna yeni taktiklerle şaşırdı. Makaleye göre, Ukraynalı pilotlar geleneksel hesaplamalara dayanarak Rus hava savunma mevzilerinden güvenli bir mesafeyi korumuş olabilirler. Ancak S-400'ün harici hedef belirleme verilerini kullanması, birçok uçağın tahmin etmedikleri mesafelerden saldırıya uğramasına neden oldu.

#6
Foto - Türkiye'nin elden çıkarmaya çalıştığı S-400'leri bir katile dönüştüren taktiği açıkladılar

10 adet MiG-29'un yanı sıra, kalan 14 uçağın kimlikleri açıklanmadı. Bu rakamlar, dönemin Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu'nun Ekim 2023'te yaptığı ve yeni bir konuşlanma yönteminin benimsenmesinin Rus hava savunmasının sadece beş günde 24 Ukrayna uçağını düşürmesine yardımcı olduğunu söylediği açıklamasıyla tutarlı. MiG-29 en manevra kabiliyeti yüksek savaş uçaklarından biri olarak kabul edilse de, Ukrayna tarafından kullanılan varyantlar onlarca yıldır hizmette olup modern gizlilik ve elektronik savaş teknolojilerinden yoksundur. Bu nedenle, S-400'ün operasyonel menziline girdiklerinde daha savunmasız kabul edilirler.

#7
Foto - Türkiye'nin elden çıkarmaya çalıştığı S-400'leri bir katile dönüştüren taktiği açıkladılar

Çatışma boyunca, Rus uzun menzilli hava savunma sistemlerinden uzak durmak, Ukrayna Hava Kuvvetleri için sürekli olarak en önemli öncelik olmuştur. Makalenin yazarları, Ukrayna'nın bu savaş yöntemini artık iyice incelediğini ve bu nedenle benzer sonuçların elde edilmesinin eskiye göre daha zor olduğunu kabul ediyor. Ancak, S-400 için "pusu" konuşlandırma modelinin hala taktiksel değer taşıdığını ve koşullar elverdiğinde uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini savunuyorlar. Buna göre, uzun menzilli füze fırlatma rampaları, düşman havaalanlarının yakınındaki alanı kontrol edebilecek konumlara yerleştirilmeli ve uçaklara kalkıştan hemen sonra, manevra yapıp kaçmalarına veya görevlerini yerine getirmelerine yetecek zaman bulamadan saldırılar düzenlenmesini sağlamalıdır.

#8
Foto - Türkiye'nin elden çıkarmaya çalıştığı S-400'leri bir katile dönüştüren taktiği açıkladılar

Bu taktiksel yaklaşımı destekleyen unsurlardan biri de, 2010'ların sonlarından beri S-400'e entegre edilmiş uzun menzilli bir önleme mühimmatı olan 40N6 füzesidir. Füzenin nominal menzili yaklaşık 400 km'dir. Muharebe sırasında, 40N6 füzesi hedefe dalmadan önce yüksek bir irtifaya çıkacak şekilde tasarlanmıştır ve uçuşu boyunca harici sensörlerden hedef bilgisi alabilir. Bu yöntem Ukrayna savaş alanında kapsamlı bir şekilde test edilmiştir. Bu bilgilerin Voyennaya Mysl dergisinde yayınlanması da gözlemcilerin dikkatini çekti. Bu, Rusya Savunma Bakanlığı'nın önemli akademik yayınlarından biridir ve sık sık üst düzey subayların çatışmalardan elde edilen deneyimleri özetlemek ve gelecekteki askeri doktrini şekillendirmek için yaptığı analizleri yayınlamaktadır. Makaleye göre, pusu taktikleri ve ufuk ötesi hedefleri belirleme yeteneği, Rusya'nın hava savunma doktrininin bir parçası haline geldi; ancak 2023'te bu taktiği son derece etkili kılan koşulların tekrarlanması zor olabilir.

#9
Foto - Türkiye'nin elden çıkarmaya çalıştığı S-400'leri bir katile dönüştüren taktiği açıkladılar

S-400, Rusya tarafından ilk kez Şubat 2022'de Ukrayna çatışması sırasında savaşta kullanıldı. Ukrayna savaş alanının ötesinde, bu sistemin Mayıs 2025'teHindistan'ın Pakistan'a karşı yürüttüğü hava harekatında da önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Makalede yer alan bilgilere göre, S-400 bu kısa çatışma sırasında beş uçağı düşürdü. Aralık 2025'te, S-400'ün geliştiricisi Almaz-Antey Şirketi'nin Genel Müdürü Yan Novikov, sistemin hâlâ muazzam bir geliştirme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Ona göre, bu modernizasyon yeteneği, S-400'ün savaş alanında ortaya çıkan yeni tehditlere hızla uyum sağlamasına olanak tanırken, diğer hava savunma sistemlerinde şu anda bulunmayan birçok özellik ve yetenek de ekliyor.

#10
Foto - Türkiye'nin elden çıkarmaya çalıştığı S-400'leri bir katile dönüştüren taktiği açıkladılar

KAYNAK: vietnamvn

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