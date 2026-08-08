Türkiye'nin elden çıkarmaya çalıştığı S-400'leri bir katile dönüştüren taktiği açıkladılar

S-400, Rusya tarafından ilk kez Şubat 2022'de Ukrayna çatışması sırasında savaşta kullanıldı. Ukrayna savaş alanının ötesinde, bu sistemin Mayıs 2025'teHindistan'ın Pakistan'a karşı yürüttüğü hava harekatında da önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Makalede yer alan bilgilere göre, S-400 bu kısa çatışma sırasında beş uçağı düşürdü. Aralık 2025'te, S-400'ün geliştiricisi Almaz-Antey Şirketi'nin Genel Müdürü Yan Novikov, sistemin hâlâ muazzam bir geliştirme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Ona göre, bu modernizasyon yeteneği, S-400'ün savaş alanında ortaya çıkan yeni tehditlere hızla uyum sağlamasına olanak tanırken, diğer hava savunma sistemlerinde şu anda bulunmayan birçok özellik ve yetenek de ekliyor.