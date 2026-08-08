Türkiye ABD'den izin istedi: Yan çizmezlerse ağır silahlar o ülkeye satılacak
ABD Kongresi kayıtlarına yansıyan yeni belge, Türkiye’nin Donald Trump yönetiminden yeniden ihracat izni talep ettiğini ortaya koydu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Kongresi kayıtlarına yansıyan yeni belge, Türkiye’nin Donald Trump yönetiminden yeniden ihracat izni talep ettiğini ortaya koydu.
ABD Kongresi’nin 6 Ağustos 2026 tarihli resmi kayıtlarına göre (Congressional Record) Türkiye, envanterindeki bazı ağır silah sistemlerini Ukrayna’ya devretmek için Amerika Birleşik Devletleri’nden re-export (yeniden ihracat) izni istedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Senato Dış İlişkiler Komitesi’ne sunulan “Silah Satış Bildirimi”ne göre, Ankara yönetimi elindeki M270 Çok Namlulu Roketatar Sistemleri (ÇNRA), ATACMS füzeleri ve ağır topçu mühimmatlarını Ukrayna ordusuna aktarmayı planlıyor.
Kongre kayıtlarında yer alan “RSAT 26-11496” numaralı transfer belgelerine göre, Ukrayna’ya kalıcı transferi öngörülen askeri teçhizatlar şunlardan oluşuyor:
12 adet M270 Çok Namlulu Roketatar Sistemi (ÇNRA), 70 adet M39 ATACMS (Ordu Taktik Füze Sistemi) Füzesi, 47.000 adet M509A1 203mm DPICM obüs mühimmatı, 2.524 adet M26 güdümsüz DPICM roketi
Bu teçhizat paketinin, Ukrayna’nın Rus işgaline karşı sürdürdüğü direnişte hem taarruz hem de savunma atış destek kapasitesini ciddi şekilde artırması hedefleniyor.
Belgede, Türkiye’nin bu transferi gerçekleştirme motivasyonuna da detaylıca yer verildi. Resmi bildirime göre Türkiye, finansal kaynaklarını mevcut sistemlerin idamesine ve modernizasyonuna kaydırmak amacıyla envanterindeki eski savunma ürünlerini azaltmayı hedefliyor. ABD makamları, Ukrayna’nın halihazırda benzer sistemleri kullandığına dikkat çekerek bu transferin ABD’nin güvenlik yardımı hedefleriyle uyumlu olduğunu vurguladı.
Silah sistemlerinin Ukrayna’ya ulaşması sürecinde Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel savunma şirketleri kritik bir rol üstlenecek. ABD belgelerine göre transfer; Türkiye’den MKE A.Ş., ASFAT A.Ş. ve ARCA Savunma San. Tic. A.Ş.’nin yanı sıra, Bulgaristan merkezli VTIC International Ltd. ve ABD’li Pansophico ile Patriot Defense Group adlı özel şirketler üzerinden gerçekleştirilecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı; politik, askeri, ekonomik ve insan hakları gibi kriterleri göz önünde bulundurarak söz konusu transferi onaylamaya hazır olduğunu Kongre’ye bildirdi. Orijinal edinim değeri toplamda yaklaşık 283 milyon doları bulan bu sistemlerin transferinin, ABD Kongresi’ndeki 30 günlük yasal bildirim süresinin tamamlanmasının hemen ardından başlaması öngörülüyor.
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