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Türkiye ABD'den izin istedi: Yan çizmezlerse ağır silahlar o ülkeye satılacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye ABD'den izin istedi: Yan çizmezlerse ağır silahlar o ülkeye satılacak

ABD Kongresi kayıtlarına yansıyan yeni belge, Türkiye’nin Donald Trump yönetiminden yeniden ihracat izni talep ettiğini ortaya koydu.

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#1
Foto - Türkiye ABD'den izin istedi: Yan çizmezlerse ağır silahlar o ülkeye satılacak

ABD Kongresi’nin 6 Ağustos 2026 tarihli resmi kayıtlarına göre (Congressional Record) Türkiye, envanterindeki bazı ağır silah sistemlerini Ukrayna’ya devretmek için Amerika Birleşik Devletleri’nden re-export (yeniden ihracat) izni istedi.

#2
Foto - Türkiye ABD'den izin istedi: Yan çizmezlerse ağır silahlar o ülkeye satılacak

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Senato Dış İlişkiler Komitesi’ne sunulan “Silah Satış Bildirimi”ne göre, Ankara yönetimi elindeki M270 Çok Namlulu Roketatar Sistemleri (ÇNRA), ATACMS füzeleri ve ağır topçu mühimmatlarını Ukrayna ordusuna aktarmayı planlıyor.

#3
Foto - Türkiye ABD'den izin istedi: Yan çizmezlerse ağır silahlar o ülkeye satılacak

Kongre kayıtlarında yer alan “RSAT 26-11496” numaralı transfer belgelerine göre, Ukrayna’ya kalıcı transferi öngörülen askeri teçhizatlar şunlardan oluşuyor:

#4
Foto - Türkiye ABD'den izin istedi: Yan çizmezlerse ağır silahlar o ülkeye satılacak

12 adet M270 Çok Namlulu Roketatar Sistemi (ÇNRA), 70 adet M39 ATACMS (Ordu Taktik Füze Sistemi) Füzesi, 47.000 adet M509A1 203mm DPICM obüs mühimmatı, 2.524 adet M26 güdümsüz DPICM roketi

#5
Foto - Türkiye ABD'den izin istedi: Yan çizmezlerse ağır silahlar o ülkeye satılacak

Bu teçhizat paketinin, Ukrayna’nın Rus işgaline karşı sürdürdüğü direnişte hem taarruz hem de savunma atış destek kapasitesini ciddi şekilde artırması hedefleniyor.

#6
Foto - Türkiye ABD'den izin istedi: Yan çizmezlerse ağır silahlar o ülkeye satılacak

Belgede, Türkiye’nin bu transferi gerçekleştirme motivasyonuna da detaylıca yer verildi. Resmi bildirime göre Türkiye, finansal kaynaklarını mevcut sistemlerin idamesine ve modernizasyonuna kaydırmak amacıyla envanterindeki eski savunma ürünlerini azaltmayı hedefliyor. ABD makamları, Ukrayna’nın halihazırda benzer sistemleri kullandığına dikkat çekerek bu transferin ABD’nin güvenlik yardımı hedefleriyle uyumlu olduğunu vurguladı.

#7
Foto - Türkiye ABD'den izin istedi: Yan çizmezlerse ağır silahlar o ülkeye satılacak

Silah sistemlerinin Ukrayna’ya ulaşması sürecinde Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel savunma şirketleri kritik bir rol üstlenecek. ABD belgelerine göre transfer; Türkiye’den MKE A.Ş., ASFAT A.Ş. ve ARCA Savunma San. Tic. A.Ş.’nin yanı sıra, Bulgaristan merkezli VTIC International Ltd. ve ABD’li Pansophico ile Patriot Defense Group adlı özel şirketler üzerinden gerçekleştirilecek.

#8
Foto - Türkiye ABD'den izin istedi: Yan çizmezlerse ağır silahlar o ülkeye satılacak

ABD Dışişleri Bakanlığı; politik, askeri, ekonomik ve insan hakları gibi kriterleri göz önünde bulundurarak söz konusu transferi onaylamaya hazır olduğunu Kongre’ye bildirdi. Orijinal edinim değeri toplamda yaklaşık 283 milyon doları bulan bu sistemlerin transferinin, ABD Kongresi’ndeki 30 günlük yasal bildirim süresinin tamamlanmasının hemen ardından başlaması öngörülüyor.

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Yorumlar

Sassas

Bence bu aşamada ukraynaya zırnık dahi verilmemeli barış zamanı olsa tmm rusya ile savaştayken çok yalnış olur çünkü ikiside komşumuz savaşlar durur birgün ama dostluklar baki kalmalı ne rusyaya nede ukraynaya tarafsız olmamız gerek

star

rusya ukrayna savasi ne kadar uzun sürerse türkiye icin o kadar iyi. bu savas hem rusyayi mesgul ediyor hemde AByi, beter ilsunlar ikiside. Ayni sekilde amerikanin iranla olan savasida ne kadar uzun sürerse o kadar iyi. su savas hem amerikayi zayiflatiyor hemde irani
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