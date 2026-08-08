  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel ve şürekasına tablolu mesaj Kapıdağ’da çöp manzaraları tepki çekiyor CHP’li belediyeden turistlere çöp gösterisi İzlanda’dan Güney Afrika’ya kadar talep var! Klasik araçların yolu Bursa’dan geçiyor Elektrikli otomobil sahipleri dikkat: Batarya yanarsa ne yapılmalı? Uzmanlar açıkladı
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Karadeniz'de neler oluyor? Gemilere saldırı düzenlendi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Karadeniz'de neler oluyor? Gemilere saldırı düzenlendi

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, Karadeniz'deki sıcaklığı iyiden iyiye kaynatıyor.

2
#1
Foto - Karadeniz'de neler oluyor? Gemilere saldırı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan liman altyapısı ve deniz araçlarına yönelik saldırıların sürdüğünü ifade etti.

#2
Foto - Karadeniz'de neler oluyor? Gemilere saldırı düzenlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gün içinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve saldırı tipi insansız hava araçlarıyla çeşitli hedeflerin vurulduğu belirtildi.

#3
Foto - Karadeniz'de neler oluyor? Gemilere saldırı düzenlendi

Odessa Limanı'nda haberleşme cihazları ve elektronik harp araçlarının bulunduğu askeri depoların hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı'nda askeri teçhizat taşıyan bir kuru yük gemisi ile silah ve askeri malzemelerin bulunduğu bir deponun vurulduğu ifade edildi.

#4
Foto - Karadeniz'de neler oluyor? Gemilere saldırı düzenlendi

Açıklamada, Karadeniz'de Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı bilgisi verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eren

Geminizi vuran İsrail uzman olmaya gerek yok ukrayayı yöneten Yahudi bir İsrail tohumu

Laedri

Rus gavuru ne tohumu? Bu savaşı kim başlattı
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Yaklaşan Dolphin Tayfunu nedeniyle önlemler artırıldı
Dünya

Yaklaşan Dolphin Tayfunu nedeniyle önlemler artırıldı

Çin'de, doğu kıyılarına yaklaşan Dolphin Tayfunu nedeniyle önlemler artırılırken kuvvetli rüzgar, şiddetli yağış, sel ve heyelan riskine kar..
Yolcu otobüsü faciası: 11 kişi öldü
Dünya

Yolcu otobüsü faciası: 11 kişi öldü

Nijerya'da devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaşamını yitirdi. Korkunç kazada 8 kişinin yaralandığını bildirdi.
Atlı jandarmalar görevde!
Yerel

Atlı jandarmalar görevde!

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde görev yapan atlı jandarma timinin devriye görüntüleri, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal m..
Hakan Fidan canlı yayında açık açık söyledi: Devlet olarak tanımıyoruz
Gündem

Hakan Fidan canlı yayında açık açık söyledi: Devlet olarak tanımıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında "Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.
Berhan Şimşek’ten Özgür Özel’e: Sizden olsa olsa korsan olur! Baba dediler, hançerlediler, 'baba ocağı’ dediler, parçaladılar
Gündem

Berhan Şimşek’ten Özgür Özel’e: Sizden olsa olsa korsan olur! Baba dediler, hançerlediler, 'baba ocağı’ dediler, parçaladılar

Tekirdağ’da parti teşkilatlarını ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özgür Özel ve Yeni Parti’ye geçen milletvekillerine..
Ağabeyi ve yengesine bıçakla saldırdı!
Yerel

Ağabeyi ve yengesine bıçakla saldırdı!

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Ali D., kavga ettiği ağabeyi Hüseyin D. ile yengesi Sabriye D.’yi bıçakladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23