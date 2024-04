PKK’nın uzantısı DEM Parti’den, skandal “Hazreti Muhammed” kararı! İt ürür, kervan yürür

“(…) Nisan ayının Kutlu Doğum ayı olduğu ve dolayısıyla Peygamber sevdasının dalga dalga yayıldığı bir ay haline geldiği herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. Peygamber sevdasının her eve, her işyerine, her sokağa, her mahalleye, her yerleşim yerine, ama en önemlisi yürek taşıyan her insanın kalbine nakış nakış işlenmesi için çaba gösteren Peygamber Sevdalıları Platformunun, şehirlerin büyük meydanlarında yüz binlerin katıldığı kutlama programları düzenlediği de herkesin malumudur. Peygamber’e düşman olanlar dışında herkes, Platformun bu çalışmalarını takdirle karşılamaktadır. Elbette Platform bu çalışmaları yürütürken halkı ve esnafı da bu çalışmaya dahil etmekte, maddi ve manevi desteklerine başvurmaktadır. Halkın miting alanına rahat taşınabilmeleri amacıyla belediyelerin de taşın altına elini sokmalarını isteyen Platform, miting yaptığı illerde belediye araçlarının tahsis edilmesini, dolayısıyla bu hayra belediyelerin de ortak olmasını istemektedir.