2024-04-30 04:00:00 PKK’nın uzantısı DEM Parti’den, skandal “Hazreti Muhammed” kararı! İt ürür, kervan yürür
HÜDAPAR’ın yayın organı Doğruhaber yazarı Naşit Tutar, PKK’nın uzantısı olan DEM Parti’nin kazandığı Diyarbakır Belediyesi’nin, Peygamber Sevdalıları Platformu’nun, Diyarbakır’da yapacağı Kutlu Doğum mitingine otobüs tahsis edilmesi başvurusunu reddettiğini belirtti. “Onlar birkaç otobüs tahsis etmedi diye bu sevdanın meydanlara inmesi engellenmiş değildir elbette... DEMciler, istedikleri kadar engel olmaya çalışsınlar ve kinlerinden parmak uçlarını ısırmaya devam etsinler. İt ürür, kervan yürür!” diyen Tutar, yazısında özetle şunları kaydetti: