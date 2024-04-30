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Medya
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PKK’nın uzantısı DEM Parti’den, skandal "Hazreti Muhammed" kararı! İt ürür, kervan yürür

2024-04-30 04:00:00
PKK’nın uzantısı DEM Parti’den, skandal “Hazreti Muhammed” kararı! İt ürür, kervan yürür

HÜDAPAR’ın yayın organı Doğruhaber yazarı Naşit Tutar, PKK’nın uzantısı olan DEM Parti’nin kazandığı Diyarbakır Belediyesi’nin, Peygamber Sevdalıları Platformu’nun, Diyarbakır’da yapacağı Kutlu Doğum mitingine otobüs tahsis edilmesi başvurusunu reddettiğini belirtti. “Onlar birkaç otobüs tahsis etmedi diye bu sevdanın meydanlara inmesi engellenmiş değildir elbette... DEMciler, istedikleri kadar engel olmaya çalışsınlar ve kinlerinden parmak uçlarını ısırmaya devam etsinler. İt ürür, kervan yürür!” diyen Tutar, yazısında özetle şunları kaydetti:

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#1
Foto - PKK’nın uzantısı DEM Parti’den, skandal "Hazreti Muhammed" kararı! İt ürür, kervan yürür

“(…) Nisan ayının Kutlu Doğum ayı olduğu ve dolayısıyla Peygamber sevdasının dalga dalga yayıldığı bir ay haline geldiği herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. Peygamber sevdasının her eve, her işyerine, her sokağa, her mahalleye, her yerleşim yerine, ama en önemlisi yürek taşıyan her insanın kalbine nakış nakış işlenmesi için çaba gösteren Peygamber Sevdalıları Platformunun, şehirlerin büyük meydanlarında yüz binlerin katıldığı kutlama programları düzenlediği de herkesin malumudur. Peygamber’e düşman olanlar dışında herkes, Platformun bu çalışmalarını takdirle karşılamaktadır. Elbette Platform bu çalışmaları yürütürken halkı ve esnafı da bu çalışmaya dahil etmekte, maddi ve manevi desteklerine başvurmaktadır. Halkın miting alanına rahat taşınabilmeleri amacıyla belediyelerin de taşın altına elini sokmalarını isteyen Platform, miting yaptığı illerde belediye araçlarının tahsis edilmesini, dolayısıyla bu hayra belediyelerin de ortak olmasını istemektedir.

#2
Foto - PKK’nın uzantısı DEM Parti’den, skandal "Hazreti Muhammed" kararı! İt ürür, kervan yürür

PKK’nın uzantısı olan DEM partinin kazandığı Diyarbakır Belediyesi, Peygamber Sevdalıları Platformunun, Diyarbakır Nevroz alanında yapacağı Kutlu Doğum mitingine otobüs tahsis edilmesi başvurusunu pişkinlikle reddetti. Ancak bu reddedişi direkt olarak değil, kamufle ederek yaptı. Otobüslerin arızalı olduğu yalanının arkasına sığınarak ve daha iki hafta önce Amedspor maçı için şehrin her yanından ücretsiz otobüs tahsis edilidiğini unutarak halkı kandırabileceğini ve bir ihtimal katılımın az olmasını ümit ederek halka ait olan belediye otobüslerini tahsis etmedi.

#3
Foto - PKK’nın uzantısı DEM Parti’den, skandal "Hazreti Muhammed" kararı! İt ürür, kervan yürür

DEM ve PKK zihniyetinin İslam düşmanlığıyla beslendiği söylendiğinde, birileri tepki göstermekte ve onların da Müslüman olduğunu söylemektedirler. PKK zihniyeti ve uzantısı DEMciler, hiçbir zaman İslam ile barışık olmadılar ve görünen o ki gelecekte de bu zihniyetlerini devam ettireceklerdir. Peygamberin gündem edilmesi ve halkta Peygamber sevgisinin yer edinmemesi için istedikleri kadar çabalasınlar, bu sevda dalga dalga yayılacak, önünde duranı ezip geçecektir.

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Foto - PKK’nın uzantısı DEM Parti’den, skandal "Hazreti Muhammed" kararı! İt ürür, kervan yürür

Onlar birkaç otobüs tahsis etmedi diye bu sevdanın meydanlara inmesi engellenmiş değildir elbette... Aslında Allah, onların bu çalışmada nasipsiz kalmasını dilemiş ve bu kutlu çalışmada sadece takva, ihlas, samimiyet ve fedakarlığın ön planda kalmasını murad etmiştir. DEMciler, istedikleri kadar engel olmaya çalışsınlar ve kinlerinden parmak uçlarını ısırmaya devam etsinler. İt ürür, kervan yürür!”

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