Milyonları ilgilendiriyordu! Tüm planlar altüst oldu, emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için öngörülen 2026 takvimi, Meclis'e henüz bir kanun taslağının sunulmaması nedeniyle büyük bir belirsizliğe büründü. Maaşlardan yapılması planlanan yüzde 3'lük kesintinin çalışanların geçim sıkıntısını artıracağı, işverene getireceği prim yüküyle birlikte toplam maliyetin yüzde 44,75'e ulaşabileceği belirtilirken; uzmanlar "kıdem tazminatı kalkacak" iddialarına karşı çalışanları uyardı.