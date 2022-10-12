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Pitbull köpek ile hırsızlık

2022-10-12 12:34:21
Pitbull köpek ile hırsızlık

Iğdır’da bir kişi, yanında getirdiği pitbull cinsi köpek ile bisiklet çalarak kayıplara karıştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Iğdır’da son günlerde artan bisiklet ve motosiklet hırsızlığına her gün yenileri ekleniyor. Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlık ise herkesi hayrete düşürdü.

#1
Foto - Pitbull köpek ile hırsızlık

Gece 03.40 sıralarında bir kişi, yanındaki pitbull cinsi köpeği ile bahçeli evin içinde bulunan bisikleti çaldıktan sonra bisiklete binerek köpeği ile gözlerden kayboldu. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kayıt atına alındı.

#2
Foto - Pitbull köpek ile hırsızlık

Sabah kalktığında bisikletini evinin önünde bulamayan Hasan Sinci, güvenlik kamerasını izlediğinde bisikletinin çalındığını anladı. Sinci, durumu hemen polise bildirdi. Güvenlik güçleri, güvenlik kamerasından hırsızın peşine düşerken, Sinci ise hırsızların yakalandığını ama daha sonra tekrar serbest bırakıldığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

#3
Foto - Pitbull köpek ile hırsızlık

"Iğdır’da sürekli bisikletler çalınıyor" Hırsızlık mağduru Sinci, “Gece saat 03.40 sıralarında, hırsızlar yani hırsız diyelim, bizim kapıya gelip gece saat 3.40 arası bizim bisikleti çaldı. Kamera olduğu halde, yani görüyorsunuz evin her tarafı kamera olduğu halde gelip çalmış. Yani yetkililer artık bu işe bir el atsın. Görüntüsü olduğu halde bisikletlerimizi çalıyor, bu durum da bizi çok rahatsız ediyor. Yani o anda benim eşim veya çocuğum dışarıya çıksa pitbull cinsi köpeği üzerine salacak, bu bisikleti yine alıp gidecekler. Yani tedbirli geliyorlar, biz bundan rahatsızız. Yetkililer bunları tutup tekrardan bırakıyor, bırakılmamasını istiyoruz. Sizden ricamız yetkili kim ise bu işe bir el atsın. Bu iş bu kadar uzun sürüyor çünkü Iğdır’da sürekli bisikletler çalınıyor. Bundan biz çok ama çok rahatsızız. Burada maddeye düşenler madde için her şeyi yapıyorlar. Biz bunu biliyoruz, bunun bilincindeyiz. Sadece bisiklet değil, artık ayakkabıları çalıyorlar, elbiseleri çalıyorlar yani önlerine ne gelse gelip götürüyorlar. Evlerimizde huzurlu değiliz” dedi.

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