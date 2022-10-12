Pitbull köpek ile hırsızlık

"Iğdır’da sürekli bisikletler çalınıyor" Hırsızlık mağduru Sinci, “Gece saat 03.40 sıralarında, hırsızlar yani hırsız diyelim, bizim kapıya gelip gece saat 3.40 arası bizim bisikleti çaldı. Kamera olduğu halde, yani görüyorsunuz evin her tarafı kamera olduğu halde gelip çalmış. Yani yetkililer artık bu işe bir el atsın. Görüntüsü olduğu halde bisikletlerimizi çalıyor, bu durum da bizi çok rahatsız ediyor. Yani o anda benim eşim veya çocuğum dışarıya çıksa pitbull cinsi köpeği üzerine salacak, bu bisikleti yine alıp gidecekler. Yani tedbirli geliyorlar, biz bundan rahatsızız. Yetkililer bunları tutup tekrardan bırakıyor, bırakılmamasını istiyoruz. Sizden ricamız yetkili kim ise bu işe bir el atsın. Bu iş bu kadar uzun sürüyor çünkü Iğdır’da sürekli bisikletler çalınıyor. Bundan biz çok ama çok rahatsızız. Burada maddeye düşenler madde için her şeyi yapıyorlar. Biz bunu biliyoruz, bunun bilincindeyiz. Sadece bisiklet değil, artık ayakkabıları çalıyorlar, elbiseleri çalıyorlar yani önlerine ne gelse gelip götürüyorlar. Evlerimizde huzurlu değiliz” dedi.