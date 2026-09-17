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Beklenmedik gelişme: Türkiye'nin havacılık devine kayyım atandı

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Beklenmedik gelişme: Türkiye'nin havacılık devine kayyım atandı

Sağlık Bakanlığı'na uçak kiralayan havacılık sektöründeki önemli firmaya kayyım atandı. Kayyımın yönetimi devralmayacağı öğrenildi.

#1
Foto - Beklenmedik gelişme: Türkiye'nin havacılık devine kayyım atandı

Sağlık Bakanlığı’nın da ambulans uçaklarını kiraladığı havacılık sektörü devlerinden Red Star Havacılık’a mahkeme kararıyla denetim kayyımı atandı.

#2
Foto - Beklenmedik gelişme: Türkiye'nin havacılık devine kayyım atandı

Şirketin mevcut yönetiminin görevine devam ettiği, kayyımın ise kritik kararlar ve önemli mali işlemler üzerinde denetim görevi yürüteceği belirtildi. Havacılık sektöründe faaliyet gösteren Red Star Havacılık Hizmetleri A.Ş. hakkında alınan kararın, şirket ortaklarının dahil olduğu mahkeme süreçleri nedeniyle verildiği öğrenildi.

#3
Foto - Beklenmedik gelişme: Türkiye'nin havacılık devine kayyım atandı

Red Star Havacılık’a denetim kayyımı atanmasının şirket ortaklarının dahil olduğu mahkeme süreçleri nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi. Mahkeme kararı kapsamında görevlendirilen kayyım, şirket yönetimini tamamen devralmak yerine belirlenen faaliyet ve işlemleri denetleyecek. Atanan denetim kayyımının ardından mevcut şirket yönetiminin görevini sürdürdüğü belirtildi. Uygulama kapsamında şirket faaliyetleri doğrudan kayyım tarafından yürütülmeyecek, mevcut yönetimin aldığı kritik kararlar ile önemli mali işlemler mahkeme kararının kapsamı doğrultusunda denetlenecek.

#4
Foto - Beklenmedik gelişme: Türkiye'nin havacılık devine kayyım atandı

Denetim kayyımı, bir şirket veya kurumun yönetimini tamamen devralmadan mevcut yönetimin faaliyetlerini belirli ölçüde denetlemek amacıyla mahkeme veya hakimlik tarafından görevlendiriliyor. Kayyım, verilen yetkinin kapsamına göre şirket yönetiminin kritik kararlarını ve önemli mali işlemlerini inceleyebiliyor, belirli işlemlerin onaylanması sürecinde görev alabiliyor veya gerekli durumlarda bu işlemlere karşı çıkabiliyor.

#5
Foto - Beklenmedik gelişme: Türkiye'nin havacılık devine kayyım atandı

Red Star Havacılık Hizmetleri A.Ş.’nin en büyük hissedarı yüzde 49 payla Katar merkezli Gulf Helicopters şirketi. Sağlık Bakanlığı da ambulans uçak hizmetleri kapsamında Red Star Havacılık’tan uçak kiralıyor. Şirkete verilen denetim kayyımı kararı, yönetimin tamamen kayyıma devredildiği anlamına gelmiyor. Mevcut yönetim şirket faaliyetlerini sürdürürken kayyım, mahkeme kararında belirlenen kapsam doğrultusunda denetim görevini yürütüyor.

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