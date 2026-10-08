PIN kodunuzu ve mobil banka parolanızı kaptırmayın! Türkiye'de, Android tehdit altında!

Bilinmeyen kaynaklardan uygulama yükleme: Bir TV uygulamasının güncellemesi başka bir uygulamanın kurulması için izin istiyorsa işlem durdurulmalı. VPN bağlantısı isteği: Yayın izlemek için kullanılan bir uygulamanın VPN bağlantısı kurmak istemesi dikkat edilmesi gereken bir durum. Erişilebilirlik izni: Meşru bir IPTV oynatıcısının ekranı okuması veya kullanıcı adına dokunması için bir nedeni bulunmuyor. Bu izin isteniyorsa uygulama kurulumu tamamlanmamalı. İzin zaten verildiyse cihaz bankacılık işlemleri için kullanılmamalı ve banka başka bir telefondan aranmalı. RemControl’ün bazı ayar ekranlarını kapatabilmesi nedeniyle zararlı uygulamanın kaldırılması güvenli modda gerçekleştirilmeli. Güvenli modda yalnızca telefonla birlikte gelen uygulamalar çalıştığı için zararlı yazılımın ekrana müdahale etmesi engellenebiliyor. Bunun için telefon kapatılıp yeniden açılırken üretici logosu göründüğünde ses kısma tuşu, ekranın alt köşesinde “Güvenli mod” yazısı görünene kadar basılı tutulabilir. Ardından tanınmayan uygulama kaldırılmalı ve telefon normal şekilde yeniden başlatılmalı. Kaldırma mümkün değilse son çare olarak fabrika ayarlarına dönülmeli.