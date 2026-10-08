PIN kodunuzu ve mobil banka parolanızı kaptırmayın! Türkiye'de, Android tehdit altında!
Android telefonlarda IPTV uygulaması güncellemesi gibi görünen sahte bir APK’nın, kullanıcıların banka bilgilerini ele geçirdiği ortaya çıktı. RemControl adlı Android truva atının, banka uygulamalarının üzerine sahte giriş ekranları açarak PIN kodları ve mobil bankacılık parolalarını çaldığı bildirildi. Siber güvenlik şirketi ESET, Türkiye’nin Android tehditlerinin yoğun görüldüğü ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekerek özellikle uygulama mağazaları dışından yüklenen yazılımlara karşı kullanıcıları uyardı. Group-IB tarafından tespit edilen RemControl’un, TVTap adlı IPTV uygulamasının güncellemesi gibi gösterilen sahte bir APK dosyası üzerinden yayıldığı belirtildi.