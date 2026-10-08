Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının Yahşihan Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın yeni deliller doğrultusunda genişletilmesi üzerine 2 ilde 9 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Yahşihan Belediye binası ile şüphelilerin ev ve araçlarında aramalar yapılırken toplam 2 bin 31 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandı.