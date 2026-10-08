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Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

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Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının Yahşihan Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın yeni deliller doğrultusunda genişletilmesi üzerine 2 ilde 9 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Yahşihan Belediye binası ile şüphelilerin ev ve araçlarında aramalar yapılırken toplam 2 bin 31 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandı.

#1
Foto - Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran adına kayıtlı 1.630 taşınmaz dikkat çekerken, Yıldıran’ın evinden seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca ile 11 bin 312 tabanca fişeği çıktı.

#2
Foto - Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının Yahşihan Belediyesinde görev yapan ve daha önce görev yapmış bazı isimler hakkında yürüttüğü soruşturmada ikinci büyük operasyonun düğmesine basıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen beyanlar, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları ile imar dosyalarındaki tespitlerin birlikte değerlendirilmesinin ardından dosya 9 yeni şüpheli yönünden genişletildi. Savcılığın talimatıyla bugün saat 06.30’da iki ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Haklarında işlem yapılan 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

#3
Foto - Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA Operasyonun adreslerinden biri doğrudan Yahşihan Belediyesi oldu. Belediye binasında, soruşturmaya konu imar işlemlerine ilişkin belge ve delillerin tespiti amacıyla arama ve elkoyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerin ikametleri ve araçlarında da aramalar yapıldı. Bilgisayar, cep telefonu, tablet, harici disk ve diğer dijital materyallere adli inceleme amacıyla el konuldu.

#4
Foto - Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

2 BİN 31 TAŞINMAZA EL KONULDU Soruşturmanın en dikkat çekici ayağını şüphelilere ait malvarlıkları oluşturdu. Savcılık soruşturması kapsamında; Vekâleten Yahşihan Belediye Başkanı Aydın Demirdirek adına kayıtlı 11, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran adına kayıtlı 1.630, Belediye Encümen Üyesi Faruk Dadalı adına kayıtlı 32 ve Belediye Encümen Üyesi Ömer Hazar adına kayıtlı 22 taşınmaza el konuldu.

#5
Foto - Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

Dosyada örgüt yöneticisi olarak hakkında soruşturma yürütülen eski İmar Müdürü Ulaş Biçer’in yakınlarının malvarlıklarına da tedbir uygulandı. Ulaş Biçer’in eşi Elif Biçer adına kayıtlı 83, kayınvalidesi Aliye Demirkaya adına kayıtlı 122, baldızı Canan Demirkaya adına kayıtlı 122, Ayşe Öztürk adına kayıtlı 9 taşınmaza el konuldu.

#6
Foto - Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

Canan Demirkaya adına kayıtlı Porsche marka otomobil ile Ayşe Öztürk adına kayıtlı Mercedes-Benz marka lüks jipe de elkoyma tedbiri uygulandı. Böylece soruşturma kapsamında toplam 2 bin 31 taşınmaza el konuldu.

#7
Foto - Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

BAŞKAN YARDIMCISININ ADINA 1.630 TAŞINMAZ Operasyonun en çarpıcı tespitlerinden biri Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran’a ilişkin oldu. Yürütülen mali incelemelerde Yıldıran adına 1.630 taşınmazın kayıtlı olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında alınan bazı beyanlarda ise Yıldıran’ın, görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un finansal işlerini yürüttüğü ve “kasası” olduğu yönünde ifadelerin bulunduğu öğrenildi.

#8
Foto - Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

Soruşturma makamları, taşınmazların Yıldıran üzerine alınmasının malvarlığını korumaya ve adli makamların denetiminden uzak tutmaya yönelik olup olmadığını araştırıyor.

#9
Foto - Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

EVİNDEN 11 BİN 312 FİŞEK ÇIKTI Yıldıran’ın ikametinde gerçekleştirilen arama da soruşturma dosyasına dikkat çekici bulgular ekledi. Aramada; seri numarası bulunmayan 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 11 bin 312 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 iPhone 17 Pro cep telefonu, 1 laptop bilgisayar, 1 harici hard disk ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Yıldıran’ın üzerine kayıtlı herhangi bir araç bulunmadığı da belirlendi.

#10
Foto - Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

İMAR DOSYALARI MERCEK ALTINDA Soruşturmanın genişletilmesinde Yahşihan Belediyesindeki imar işlemlerine ilişkin bilirkişi tespitlerinin de etkili olduğu öğrenildi. 7 Ekim tarihli bilirkişi raporunda, belediye tarafından hazırlanan 7 imar uygulaması dosyasından 5’inin mevzuata aykırılıklar nedeniyle Kadastro Müdürlüğünce iade edildiği tespit edildi. İncelemelerde bazı teknik evrakların belediye arşivinde bulunamadığı, park alanlarının belediye adına arsa olarak tescil edilmeye çalışıldığı, mükerrer ihdas girişimlerinin bulunduğu ve bazı işlemlerin teknik mevzuata aykırı olduğu belirlendi.

#11
Foto - Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

Savcılık, eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur döneminde başlatıldığı değerlendirilen bazı imar işlemlerinin daha sonra belediyede sürdürülüp sürdürülmediğini de araştırıyor.

#12
Foto - Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

İLK OPERASYONDA 16 TUTUKLAMA Yahşihan Belediyesine yönelik soruşturmanın ilk büyük operasyonu 24 Eylül’de 4 ilde gerçekleştirilmişti.

#13
Foto - Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

Operasyonda 37 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 16 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 16 şüpheli hakkında çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Bir şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

#14
Foto - Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

Başsavcılık, ilk operasyonun ardından elde edilen yeni beyan, mali analiz ve bilirkişi raporları üzerine soruşturmayı genişletti.

#15
Foto - Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

DİJİTAL MATERYALLER İNCELEMEDE

#16
Foto - Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

Bugünkü operasyonda ele geçirilen bilgisayar, telefon, harici disk, hafıza kartı ve diğer dijital materyallerin adli incelemeye alınacağı; elde edilecek yeni bulguların mevcut soruşturma dosyalarındaki mali veriler, imar kayıtları ve diğer delillerle birlikte değerlendirileceği öğrenildi.

#17
Foto - Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü bildirildi.

#18
Foto - Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 35 zanlıdan 15'i tutuklanmış, aralarında eski belediye başkanlarının da bulunduğu zanlılardan 2'sine ev hapsi verilmiş, 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

#19
Foto - Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

Eski AK Parti Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un evinde bulunan paralar sayılarak adli emanete alınırken, gözaltına alınan gazeteci Özlem Özcan'ın evinde çıkan tomarlarca dolar dikkat çekmişti.

#20
Foto - Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

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