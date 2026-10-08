Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı

BAŞKAN YARDIMCISININ ADINA 1.630 TAŞINMAZ Operasyonun en çarpıcı tespitlerinden biri Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran’a ilişkin oldu. Yürütülen mali incelemelerde Yıldıran adına 1.630 taşınmazın kayıtlı olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında alınan bazı beyanlarda ise Yıldıran’ın, görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un finansal işlerini yürüttüğü ve “kasası” olduğu yönünde ifadelerin bulunduğu öğrenildi.