  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya'dan beklenmedik çağrı: Türkiye buna karşı çıkmalı Yusuf Akçiçek işi çözülecek! Al Hilal'in son teklifi ne? Beşiktaş'ın Amir'i bu gece geliyor! Son gün bombası patlayacak? Beklenmedik hamle bu mu? Sürpriz sever Galatasaray! Sacha Boey mi? İklim krizi hortumları çoğalttı: Türkiye’de artış yüzde 60 Türkiye’nin arka arkaya gelen hamleleri İsrail’in paçalarını tutuşturdu! “Zoru başardılar” diyerek itiraf ettiler Gönül Dağı'nda beklenmedik bölüm şaşırtacak! Yeni Tip Ağıtçılık İşinde... Türkiye'ye 'hadi oradan' dedirten İsrail teklifi Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşıldı: Bakan Ersoy'un vizyonu kültür ve sanatta rekorları getirdi... Türkiye’nin F-16 hamlesinden sonra dünya bu karara kilitlendi! Gökyüzünün canavarı Rafale’de büyük sürpriz
Spor
4
Yeniakit Publisher
Beklenmedik hamle bu mu? Sürpriz sever Galatasaray! Sacha Boey mi?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Beklenmedik hamle bu mu? Sürpriz sever Galatasaray! Sacha Boey mi?

Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

#1
Foto - Beklenmedik hamle bu mu? Sürpriz sever Galatasaray! Sacha Boey mi?

2024 Kış transfer döneminde 30 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Galatasaray'dan ayrılarak Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, beklentileri karşılayamamış ve büyük hayal kırıklığına sebep olmuştu.

#2
Foto - Beklenmedik hamle bu mu? Sürpriz sever Galatasaray! Sacha Boey mi?

Bayern Münih'te istediği başarıyı yakalayamayan Sacha Boey için Galatasaray devreye girdi.

#3
Foto - Beklenmedik hamle bu mu? Sürpriz sever Galatasaray! Sacha Boey mi?

Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Sacha Boey transferine odaklandı. Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey’yi kiralamak için son 24 saattir yoğun çaba içerisinde. Oyuncuda Galatasaray'a sıcak bakıyor. Sürpriz bir gelişme olmazsa Boey'in Galatasaray ile anlaşması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aile kırmızı çizgimizdir: Oktay Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki!
Gündem

Aile kırmızı çizgimizdir: Oktay Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, toplumun temel taşı olan aile kavramını merkeze alan bir dizide Gülben Ergen’in rol almasına kazan k..
O Müslüman ülke yer altı kaynaklarını İsrail'e teslim ediyor!
Dünya

O Müslüman ülke yer altı kaynaklarını İsrail'e teslim ediyor!

Somaliland'ın bölgedeki yer altı kaynaklarını İsrail'e açacağı bir ticari anlaşma arayışında olduğu bildirildi.
Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası! Ara karar çıktı
Gündem

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası! Ara karar çıktı

Maydonoz Döner'e yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında ara karar çıktı.

İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti
Gündem

İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti

ABD ile İran arasında Cuma günü Türkiye’de yapılması planlanan kritik görüşme, Tahran yönetiminin son dakika ayak diremeleri ve format değiş..
Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi
Gündem

Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da ar..
Harekete geçtiler! ‘Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke'
Dünya

Harekete geçtiler! ‘Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke'

İran Devrim Muhafızları’ndan bir komutan, ABD’nin olası bir saldırısına karşılık ilk hedefin İsrail olacağını söyledi. İran’ın vereceği yanı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23