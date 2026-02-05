Beklenmedik hamle bu mu? Sürpriz sever Galatasaray! Sacha Boey mi?
Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.
2024 Kış transfer döneminde 30 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Galatasaray'dan ayrılarak Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, beklentileri karşılayamamış ve büyük hayal kırıklığına sebep olmuştu.
Bayern Münih'te istediği başarıyı yakalayamayan Sacha Boey için Galatasaray devreye girdi.
Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Sacha Boey transferine odaklandı. Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey’yi kiralamak için son 24 saattir yoğun çaba içerisinde. Oyuncuda Galatasaray'a sıcak bakıyor. Sürpriz bir gelişme olmazsa Boey'in Galatasaray ile anlaşması bekleniyor.
