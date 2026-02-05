İklim krizi hortumları çoğalttı: Türkiye’de artış yüzde 60

SERA NE KADAR SAĞLAM OLURSA OLSUN HORTUMA KARŞI SAVUNMASIZ: Kapalı alan tarımının iklim değişikliği karşısında güvenli seçenek olmaktan giderek uzaklaştığının altını çizen Türkeş, "Sera yapıları, doğası gereği hafif olmak zorunda. Çok kalın ve ağır yapılırsa sera, etkisini kaybeder. Bu nedenle hortum üreten bir fırtınaya karşı tam anlamıyla dayanıklı sera yapmak mümkün değil. Sera ne kadar sağlam olursa olsun hortuma karşı savunmasız." değerlendirmesinde bulundu. Türkeş, seralarda alınabilecek önlemlerin riski azaltabileceğini ancak tamamen ortadan kaldıramayacağını, bunun da seracılığı iklim kaynaklı afetlere açık hale getirdiğini anlattı. Hortumların sık geçtiği vadiler ve kıyı kuşaklarının yerel halk tarafından iyi bilindiğini ifade eden Türkeş, geleneksel bilgiye sahip üreticilerin bu riskleri dikkate alarak üretim alanlarını seçmesi gerektiğini dile getirdi. Belirli vadilerin ve kıyı kesimlerinin hortumlar için adeta birer "hava koridoru" gibi çalıştığına işaret eden Türkeş, bu alanlarda seracılığın daha yüksek risk taşıdığı bilgisini paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve uluslararası merkezlerin şiddetli hava uyarılarının yakından takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Türkeş, "Gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar ve dolu uyarıları varsa hortum olasılığı da mutlaka akılda tutulmalı." dedi. Türkeş, bu alanda erken uyarı sistemlerinin bulunduğunu, üreticilerin seraları tahkim etmesi ve acil önlem alabilmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.