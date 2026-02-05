İklim krizi hortumları çoğalttı: Türkiye’de artış yüzde 60
İklim değişikliğinin Türkiye’de aşırı hava olaylarını belirgin biçimde artırdığını belirten Prof. Dr. Murat Türkeş, son yıllarda hortumların hem sayısının hem de etkilediği alanların genişlediğini söyledi. Türkeş, özellikle kıyı bölgelerinde yoğunlaşan bu olayların seracılık başta olmak üzere tarımsal üretim üzerinde ciddi ekonomik kayıplara yol açtığını vurguladı. İklim değişikliğiyle sayısı ve şiddeti artan hortumlar, seracılık başta olmak üzere tarımsal üretimi etkiliyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, hortumların oluşum koşullarını, Türkiye'deki artış eğilimini ve tarım üzerindeki etkilerini değerlendirdi.