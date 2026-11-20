Petrol zengini ülkeden olay Türkiye planı! Milyonlarca varil petrol için rotayı birden Ceyhan’a çevirdiler
Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik krizi nedeniyle Basra Körfezi'ndeki ihracat risklerini azaltmak isteyen Irak, Türkiye üzerinden Ceyhan Limanı'na ve Suriye üzerinden Banyas Limanı'na uzanan petrol güzergahlarını yeniden stratejik gündemine aldı. Kerkük-Ceyhan hattından sevkiyatın yeniden başladığını ve kapasitenin kademeli olarak artırılmasının hedeflendiğini belirten yetkililer, alternatif rotaların Irak'ın enerji güvenliği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Uzmanlar, boru hatlarının yanı sıra Kalkınma Yolu Projesi gibi bağlantıların da Irak'ı bölgesel bir enerji ve ticaret merkezine dönüştürebileceğini ifade etti.