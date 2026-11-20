Katarlı enerji şirketi UCC Holding, Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) ile yaptığı anlaşma kapsamında günde yaklaşık 120 bin ila 150 bin varil ham petrolü karayoluyla Suriye'ye taşıyor. 26 Ekim'de başlayan operasyon kapsamında yaklaşık 1,6 milyon varil petrol sevk edildi. Petrol, Banyas Limanı'nda gemilere yüklenerek Yunanistan, İtalya ve Türkiye başta olmak üzere Akdeniz pazarlarına gönderiliyor. Şirketin tanker filosunu 6 binden 10 bine çıkarmayı planladığı belirtilirken, güzergahın kısa vadede büyümesinin araç kapasitesi ve lojistik kısıtlamalara bağlı olduğu ifade ediliyor. Bu sevkiyat, Irak'ın Hürmüz Boğazı'na bağımlılığını azaltmak amacıyla alternatif bir ihracat yolunu fiilen kullanmaya başladığını gösteriyor.