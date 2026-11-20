Yeni uygulamanın dikkat çeken başlıklarından biri de peynir çeşitleri oldu. Bazı eritme peynirlerinin örgü peyniri, tel peynir veya tost peyniri adı altında satılması mercek altına alındı. Bu ürünlerin geleneksel peynirlerden farklı üretim teknikleriyle hazırlandığını belirten Yumaklı, tüketicinin ambalaj üzerindeki isim nedeniyle farklı bir ürün satın aldığını düşünebildiğini söyledi. Bakan Yumaklı, durumu şu sözlerle anlattı: “Tost peyniri deyince kaşar peyniri algılanıyor değil mi? Halbuki tost peyniri diye sattığı da eritme peyniri.” Peynirlerin gerçek niteliğinin ambalajda açıkça belirtilmesi için yeni kurallar uygulanacak. Düzenlemelerin bir bölümü 1 Ocak'ta, diğer bölümü ise 30 Nisan'da yürürlüğe girecek.