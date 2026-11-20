Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren gelişme duyuruldu! Marketlerde yeni dönem başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, market raflarındaki süt, peynir, tereyağı ve tavuk ürünlerinin ambalajlarında tüketiciyi yanıltabilecek isimlendirmelere karşı yeni düzenlemeleri açıkladı. Bazı meyveli sütlerde meyve oranının binde 1 seviyesinde kaldığına dikkat çeken Yumaklı, "doğal süt" ifadesinin yalnızca tam yağlı ve yağlı sütlerde kullanılabileceğini, endüstriyel tavuklarda ise "köy tavuğu" algısına izin verilmeyeceğini belirtti. Tost peyniri gibi ürünlerde de gerçek içeriğin açıkça belirtilmesini öngören kuralların 1 Ocak, 31 Mart ve 30 Nisan 2027 tarihlerinde kademeli olarak yürürlüğe gireceği bildirildi.