Haluk Görgün, şunları kaydetti: "Nisan 2025'te Londra'da gerçekleştirdiğimiz ilk TUDIC toplantısında, değişen küresel güvenlik ortamı ve ortak tehditlere karşı işbirliğimizi derinleştirme iradesini ortaya koymuştuk. TUDIC Şartnamesi ile bu işbirliğini kurumsal bir zemine kavuşturduk. Bugün, Londra'da ortaya koyduğumuz güçlü iradeyi somut çıktılara dönüştürmek amacıyla Başkanlığımızın ev sahipliğinde yeniden bir araya geldik. NATO'nun Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinde kilit rol oynayan iki müttefik olarak ilk toplantımızdan bu yana katettiğimiz mesafeyi değerlendirdik, ortak proje geliştirme, teknoloji paylaşımı, ortak üretim ve sanayi işbirliklerini ele aldık. İşbirliğimizin derinleşmesinin ve somut çıktılarının ülkelerimizin güvenliğine katkı sunmasını temenni ediyoruz."