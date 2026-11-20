“Bu işin kralı” denilen ülke Türkiye ile masaya oturdu! Savunmada ortak üretim için düğmeye bastılar
Türkiye ile Birleşik Krallık arasında kurulan Savunma Sanayii Konseyi'nin (TUDIC) ikinci toplantısı, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Birleşik Krallık Devlet Bakanı Luke Pollard ve iki ülkenin heyetlerinin katıldığı görüşmelerde ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve sanayi iş birlikleri ele alındı. Toplantının ardından heyetlerin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yerleşkesini ziyaret ederek yürütülen projeleri yerinde incelediği bildirildi.