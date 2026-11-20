Dolar ve euro güne hızlı başladı
Döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor.
Küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar ve euro kurlarındaki değişimler yakından takip ediliyor.
Yatırımcılar ve vatandaşlar güncel döviz fiyatlarını araştırırken, dolar ve euro haftanın son işlem gününü yükselişle açtı.
İşte 20 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR? Alış (TL): 50,568 TL Satış (TL): 50,5811 TL
EURO NE KADAR? Alış (TL): 55,5541 TL Satış (TL): 55,5885 TL
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23