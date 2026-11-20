Türkiye ve Suudi Arabistan anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler güçleniyor. İki ülke yeni bir anlaşmaya imza attı. Buna göre uçaklar peş peşe havalanacak. İşte detaylar...
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Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler güçleniyor. İki ülke yeni bir anlaşmaya imza attı. Buna göre uçaklar peş peşe havalanacak. İşte detaylar...
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında hava kargo taşımacılığında yeni bir adım atıldı. İki ülke, tarifeli kargo seferi haklarının artırılmasına yönelik Mutabakat Zaptı’na imza attı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden (SHGM) yapılan açıklamaya göre anlaşma, Kanada’nın Montréal kentinde düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) 7. Dünya Hava Ulaştırma Konferansı kapsamında imzalandı. Mutabakat Zaptı’na Türkiye adına Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Suudi Arabistan adına ise Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) Başkanı Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej imza attı.
Anlaşma kapsamında, her iki ülkenin tayin edilmiş hava yolu işletmelerine tanınan haftalık tarifeli kargo seferi hakkı 14’ten 21’e çıkarıldı. Böylece Türk ve Suudi Arabistanlı hava yolu işletmeleri için ayrı ayrı haftada 7 ilave sefer hakkı sağlandı. Düzenlemeyle sefer hakkı yüzde 50 artırılırken, hava yolu şirketlerine kargo talebine göre uçuş sıklıklarını planlama konusunda daha fazla esneklik sağlanması amaçlanıyor.
İlave sefer haklarının kullanılmasıyla yük gönderenler için taşıma seçeneklerinin çeşitlenmesi ve iki ülke arasındaki hava kargo bağlantılarının güçlenmesi bekleniyor. Düzenlemenin Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlaması öngörülüyor.
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