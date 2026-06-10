Araştırmacı yazar Nazlı Mumay’dan dikkat çeken analiz: Kafkasya’da normalleşme vizesi ve Ermenistan’ın samimiyet sınavı
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Ermenistan, siyasi geleceğini şekillendirecek kritik bir parlamento seçimi için dün sandığa gitti. Seçimlere katılım oranının yüzde 58,97 ile son yılların en yüksek seviyelerinden birine ulaştığı belirtilirken, Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından gece yarısı açıklanan ilk sonuçlara göre Başbakan Nikol Paşinyan’ın liderliğini yaptığı Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 57,14’ünü alarak açık ara birinci oldu.