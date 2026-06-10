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Araştırmacı yazar Nazlı Mumay’dan dikkat çeken analiz: Kafkasya’da normalleşme vizesi ve Ermenistan’ın samimiyet sınavı
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Araştırmacı yazar Nazlı Mumay’dan dikkat çeken analiz: Kafkasya’da normalleşme vizesi ve Ermenistan’ın samimiyet sınavı

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Ermenistan, siyasi geleceğini şekillendirecek kritik bir parlamento seçimi için dün sandığa gitti. Seçimlere katılım oranının yüzde 58,97 ile son yılların en yüksek seviyelerinden birine ulaştığı belirtilirken, Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından gece yarısı açıklanan ilk sonuçlara göre Başbakan Nikol Paşinyan’ın liderliğini yaptığı Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 57,14’ünü alarak açık ara birinci oldu.

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Foto - Araştırmacı yazar Nazlı Mumay’dan dikkat çeken analiz: Kafkasya’da normalleşme vizesi ve Ermenistan’ın samimiyet sınavı

Resmî olmayan sonuçlara göre yüzde 21,43 oy oranına ulaşan Güçlü Ermenistan İttifakı ikinci sırada yer alırken, yüzde 8,21 destek bulan Ermenistan İttifakı üçüncü sıraya yerleşti. Müreffeh Ermenistan Partisi yüzde 5,10 oy alırken, Birliğin Kanatları Partisi yüzde 2,52’de kaldı. Seçime katılan diğer siyasi parti ve ittifakların ise yüzde 2’lik barajın altında kaldığı görüldü. Başkent Erivan’da oyunu kullanan Başbakan Nikol Paşinyan, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerinde Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda uzlaşı ve iş birliği mesajları vererek dikkat çekti. Bu kapsamda Araştırmacı yazar Nazlı Mumay, Ermenistan’da gerçekleşen kritik seçimlerin ardından kaleme aldığı analizinde, sandıktan çıkan sonuçların Güney Kafkasya için stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Mumay’a göre, 7 Haziran 2026 tarihinde yapılan parlamento seçimleri sadece bir hükümet değişimi değil, bölgenin geleceğini belirleyecek bir irade beyanıdır.

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Foto - Araştırmacı yazar Nazlı Mumay’dan dikkat çeken analiz: Kafkasya’da normalleşme vizesi ve Ermenistan’ın samimiyet sınavı

Analizinde seçim sonuçlarını değerlendiren Mumay, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi’nin yaklaşık P oy alarak birinci çıkmasını, Ermeni halkının geçmişin çatışmalarından yorulduğunun ve normalleşme ile bölgesel entegrasyon arayışına verdiği desteğin bir göstergesi olarak yorumladı. Mumay, seçim sürecinde Rusya’nın yoğun dezenformasyon ve müdahale girişimlerine rağmen Ermeni seçmenin bu baskılara boyun eğmediğini belirtti. Moskova destekli “Güçlü Ermenistan” ve “Ermenistan İttifakı” gibi oluşumların başarısızlığına dikkat çeken yazar, bu durumu “eski vesayet odaklarına halkın şamarı” ve Kafkasya’da Rus etkisinin zayıfladığının bir işareti olarak nitelendirdi.

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Foto - Araştırmacı yazar Nazlı Mumay’dan dikkat çeken analiz: Kafkasya’da normalleşme vizesi ve Ermenistan’ın samimiyet sınavı

Nazlı Mumay, Paşinyan’ın zafer konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan’a verdiği sıcak mesajların barış süreci için umut verici olduğunu ifade etti. Özellikle “Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası” (TRIPP) olarak da adlandırılan Zengezur Koridoru’nun hayata geçirilmesinin ticari dengeleri değiştirecek devasa bir adım olacağını vurgulayan Mumay, Türkiye’nin bu süreçte bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde istikrara katkı sağlama iradesinin altını çizdi.

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Foto - Araştırmacı yazar Nazlı Mumay’dan dikkat çeken analiz: Kafkasya’da normalleşme vizesi ve Ermenistan’ın samimiyet sınavı

Ancak Mumay’a göre, bu siyasi zafer Paşinyan için “dikensiz bir gül bahçesi” değil. Analizde, Paşinyan’ın hükümet kuracak çoğunluğa sahip olsa da, Azerbaycan ile kalıcı barış için şart olan Anayasa değişikliği (Azerbaycan’a yönelik toprak iddialarının temizlenmesi) için gereken 3’te 2’lik (72 milletvekili) çoğunluğa ulaşamadığı hatırlatıldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın “Ermenistan’ın daha cesur adımlar atması” yönündeki vurgusuna değinen Mumay, Paşinyan yönetiminin barışta samimi olup olmadığının, bu anayasal pürüzleri nasıl ortadan kaldıracağıyla ölçüleceğini belirtti.

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Foto - Araştırmacı yazar Nazlı Mumay’dan dikkat çeken analiz: Kafkasya’da normalleşme vizesi ve Ermenistan’ın samimiyet sınavı

Nazlı Mumay, Ermenistan seçmeninin “Gerçek Ermenistan” doktriniyle hayallere değil, gerçeklere oy verdiğini ifade ederek; Türkiye’nin Kafkasya’da barışın garantörü olmaya devam edeceğini vurguladı. Yazara göre Paşinyan’ın asıl sınavı, normalleşme sürecini sadece söylemde bırakmayıp hukuki zemine oturtmak ve kabul edilen şartları uygulamaya dökmektir.

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