Araştırmacı yazar Nazlı Mumay’dan dikkat çeken analiz: Kafkasya’da normalleşme vizesi ve Ermenistan’ın samimiyet sınavı

Resmî olmayan sonuçlara göre yüzde 21,43 oy oranına ulaşan Güçlü Ermenistan İttifakı ikinci sırada yer alırken, yüzde 8,21 destek bulan Ermenistan İttifakı üçüncü sıraya yerleşti. Müreffeh Ermenistan Partisi yüzde 5,10 oy alırken, Birliğin Kanatları Partisi yüzde 2,52’de kaldı. Seçime katılan diğer siyasi parti ve ittifakların ise yüzde 2’lik barajın altında kaldığı görüldü. Başkent Erivan’da oyunu kullanan Başbakan Nikol Paşinyan, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerinde Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda uzlaşı ve iş birliği mesajları vererek dikkat çekti. Bu kapsamda Araştırmacı yazar Nazlı Mumay, Ermenistan’da gerçekleşen kritik seçimlerin ardından kaleme aldığı analizinde, sandıktan çıkan sonuçların Güney Kafkasya için stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Mumay’a göre, 7 Haziran 2026 tarihinde yapılan parlamento seçimleri sadece bir hükümet değişimi değil, bölgenin geleceğini belirleyecek bir irade beyanıdır.