Türkiye F-35'ler konusunda direkten dönmüş: Ülkeyi resmen dolandırdılar
Son dönemde birçok kaza ve arıza olayıyla gündeme gelen F-35 savaş uçakları, parası ödendiği halde S-400 tedariki nedeniyle Türkiye'ye verilmemişti. ABD'nin sözleşme yükümlülüklerine uymaması sürekli satış rakamında değişikliğe gitmesi birçok ülkenin tepkisini çekiyor. Son olarak ABD tarafından Avrupa ülkesine satış rakamına ek olarak 14 milyar dolar fatura çıkarıldı. Söz konusu gelişme, savunma çevreleri tarafından "Türkiye'yi Allah korumuş, iyi ki almamışız" şeklinde yorumlandı.