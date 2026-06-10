Türkiye F-35'ler konusunda direkten dönmüş: Ülkeyi resmen dolandırdılar

Öte yandan güncellenen 71,2 milyar kronluk maliyet hesabına beklenmeyen harcamalar için ayrılacak rezerv bütçe dahil edilmedi. Ayrıca daha önce Savunma Bakanlığı'nın maliyet hesaplarında yer alan iki adet yedek F-35 savaş uçağının yaklaşık 1 milyar kronluk tedarik maliyeti de yeni hesaplamada bulunmuyor. Bu durum, programın nihai maliyetinin ilerleyen yıllarda daha da yükselme ihtimalini gündeme getiriyor.