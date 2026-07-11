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Petrol için karar çıktı: Kentteki araziler acele olarak kamulaştırılacak

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Petrol için karar çıktı: Kentteki araziler acele olarak kamulaştırılacak

Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Şanlıurfa'da kritik bir gelişme yaşandı. Kentte bazı araziler kamulaştırılacak.

#1
Foto - Petrol için karar çıktı: Kentteki araziler acele olarak kamulaştırılacak

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde petrol arama ruhsat sahasında bulunan bazı taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

#2
Foto - Petrol için karar çıktı: Kentteki araziler acele olarak kamulaştırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kamulaştırma işlemi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait AR/TPO/K/M43-a pafta numaralı arama ruhsatında yer alan Zincirliçay-1 kuyusunun lokasyon sahası ve bağlantı yolunun yapımı amacıyla gerçekleştirilecek.

#3
Foto - Petrol için karar çıktı: Kentteki araziler acele olarak kamulaştırılacak

Yayımlanan kararda, söz konusu taşınmazların mülkiyet işlemlerinin yasal dayanağına ilişkin, "Şanlıurfa İli, Siverek İlçesinde bulunan ve ekli liste ile krokide kamulaştırma bilgileri ile sınır ve koordinatları belirtilen taşınmazların, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

#4
Foto - Petrol için karar çıktı: Kentteki araziler acele olarak kamulaştırılacak

Karar ekindeki listeye göre, Siverek ilçesi Soydan Mahallesi sınırlarında bulunan ve acele kamulaştırma kapsamına alınan 7 parselin bilgileri şu şekildedir: Soydan Mahallesi'ndeki 16 parsel numaralı 12 bin 440,96 metrekarelik, 17 parsel numaralı 8 bin 903,87 metrekarelik, 18 parsel numaralı 11 bin 426,46 metrekarelik, 20 parsel numaralı bin 777,68 metrekarelik ve 21 parsel numaralı 55 bin 510,21 metrekarelik alanlar kamulaştırma listesinde yer aldı.

#5
Foto - Petrol için karar çıktı: Kentteki araziler acele olarak kamulaştırılacak

Ayrıca aynı mahallede bulunan 614 parsel numaralı 179,81 metrekare ile 619 parsel numaralı 630,14 metrekare büyüklüğündeki taşınmazlar da karar kapsamına dahil edildi.

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