Petrol için karar çıktı: Kentteki araziler acele olarak kamulaştırılacak

Karar ekindeki listeye göre, Siverek ilçesi Soydan Mahallesi sınırlarında bulunan ve acele kamulaştırma kapsamına alınan 7 parselin bilgileri şu şekildedir: Soydan Mahallesi'ndeki 16 parsel numaralı 12 bin 440,96 metrekarelik, 17 parsel numaralı 8 bin 903,87 metrekarelik, 18 parsel numaralı 11 bin 426,46 metrekarelik, 20 parsel numaralı bin 777,68 metrekarelik ve 21 parsel numaralı 55 bin 510,21 metrekarelik alanlar kamulaştırma listesinde yer aldı.