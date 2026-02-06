  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Petrol fiyatları tekrar yükseldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Petrol fiyatları tekrar yükseldi

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'daki güvenlik risklerini gerekçe göstererek vatandaşlarına yeniden "ülkeyi derhal terk etme" çağrısı yapmasıyla yükseldi Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,09 dolardan işlem görüyor. Dün 68,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,34 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 68,09 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,88 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'nin İran'daki güvenlik risklerini gerekçe göstererek vatandaşlarına yeniden "ülkeyi derhal terk etme" çağrısı yapması etkili oldu. ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından "Washington yönetiminin yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan çıkış planı yapmaları" istendi.

Bölgedeki güvenlik endişelerinin sürmesi petrol fiyatlarını desteklerken, ABD ile İran arasında Umman'da yapılması planlanan görüşmelere ilişkin beklentiler yükselişi sınırladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, İran ile Umman'da yapılması planlanan nükleer görüşmeler öncesinde Katar'a geldi.

ABD ve müttefiki İsrail, İran'ı nükleer silah geliştirmeye çalışmakla suçlarken, İran ise nükleer programının elektrik üretimi dahil barışçıl amaçlara yönelik olduğunu savunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuyla ilgili açıklamasında, İran'la yapılacak görüşmelerde bazı başlıkların mutlaka masada olması gerektiğini vurgulayarak, "Görüşmelerin gerçekten anlamlı bir sonuca ulaşması için bazı başlıkları içermesi gerekiyor. Bunlar arasında balistik füzelerin menzili, bölgedeki terör örgütlerine verdikleri destek, nükleer programları ve kendi halkına yönelik muameleleri yer alıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai ise ülkesinin füze programı ve (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakereye kapalı olduğunu söylemişti. Bugünkü görüşme gerçekleşirse İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından ABD'li ve İranlı yetkililer arasındaki ilk görüşme olacak. Brent petrolde teknik olarak 69,65 doların direnç, 60 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

