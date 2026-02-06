Petrol fiyatları tekrar yükseldi
Petrol fiyatları, ABD'nin İran'daki güvenlik risklerini gerekçe göstererek vatandaşlarına yeniden "ülkeyi derhal terk etme" çağrısı yapmasıyla yükseldi Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,09 dolardan işlem görüyor. Dün 68,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,34 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 68,09 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,88 dolardan işlem gördü.