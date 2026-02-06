Petrol fiyatları tekrar yükseldi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai ise ülkesinin füze programı ve (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakereye kapalı olduğunu söylemişti. Bugünkü görüşme gerçekleşirse İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından ABD'li ve İranlı yetkililer arasındaki ilk görüşme olacak. Brent petrolde teknik olarak 69,65 doların direnç, 60 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.