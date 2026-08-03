Askeri hareketlilik sonrası Mısır ve Suudi Arabistan'dan jet hızında hamle

Abdullati ve Bin Ferhan'ın, "bölgedeki krizlerin çözülmesinde en ideal yol olarak siyasi ve diplomatik çözümlerin benimsenmesi ve askeri gerilimden uzak durulmasının önemini vurguladığı" aktarıldı. Bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesinin yanı sıra bölge ülkeleri ile halklarının çıkarlarının korunması amacıyla Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki yakın koordinasyonun sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.