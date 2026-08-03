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Askeri hareketlilik sonrası Mısır ve Suudi Arabistan'dan jet hızında hamle

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Askeri hareketlilik sonrası Mısır ve Suudi Arabistan'dan jet hızında hamle

ABD'nin İran'a saldırıları gündemdeyken Mısır ve Suudi Arabistan'dan ortak bir hamle geldi.

#1
Foto - Askeri hareketlilik sonrası Mısır ve Suudi Arabistan'dan jet hızında hamle

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'nin İran'a saldırıları gündemdeyken, "bölgedeki askeri gerilimin derhal durdurulması, siyasi ve diplomatik çözümlere öncelik verilmesi" çağrısı yaptı.

#2
Foto - Askeri hareketlilik sonrası Mısır ve Suudi Arabistan'dan jet hızında hamle

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullati ve Bin Ferhan yaptıkları telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ve gerilimi ele aldı.

#3
Foto - Askeri hareketlilik sonrası Mısır ve Suudi Arabistan'dan jet hızında hamle

Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının bölgede gerilimin artmasını engellemek için yürütülen çabaları ele aldığı görüşmede, bölgedeki askeri gerilimin derhal durdurulması, siyasi ve diplomatik çözümlere öncelik verilmesi çağrısı yapıldı.

#4
Foto - Askeri hareketlilik sonrası Mısır ve Suudi Arabistan'dan jet hızında hamle

Abdullati ve Bin Ferhan'ın, "bölgedeki krizlerin çözülmesinde en ideal yol olarak siyasi ve diplomatik çözümlerin benimsenmesi ve askeri gerilimden uzak durulmasının önemini vurguladığı" aktarıldı. Bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesinin yanı sıra bölge ülkeleri ile halklarının çıkarlarının korunması amacıyla Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki yakın koordinasyonun sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

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