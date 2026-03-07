  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte o püf noktası: Sütlaç yaparken içine nişasta konmalı mı, konmamalı mı? “Şerefsizler çok pişman olacak” demişti! İran’dan Aliyev’i çılgına çevirecek açıklama Petro, Orta Doğu'daki krize değindi: Trump'a 'Netanyahu ile arana mesafe koy' çağrısı En fazla savaş uçağı olan Müslüman ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç tane var? Karısını iple boğdu! Savunması pes dedirtti Azmetti ve sonunda başardı Şehrin tek kadın otobüs şoförü Türkiye’ye yönelen füzeyi bakın ilk hangi ülke fark etmiş! “Eyvah” deyip hemen haber vermişler Prens Selman düğmeye bastı: Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun Belli oldu: Sadece bir alışkanlık değil: Yürüyüşünüz hakkınızda çok şey anlatıyor Mahmud Abbas'ın İran açıklaması şaşırtmadı!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Petro, Orta Doğu'daki krize değindi: Trump'a 'Netanyahu ile arana mesafe koy' çağrısı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Petro, Orta Doğu'daki krize değindi: Trump'a 'Netanyahu ile arana mesafe koy' çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro Orta Doğu'daki krize yönelik İsrail teşhisi yaptı.

#1
Foto - Petro, Orta Doğu'daki krize değindi: Trump'a 'Netanyahu ile arana mesafe koy' çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’a İsrail Başbakanı Netanyahu ile "arasına mesafe koyması" çağrısında bulundu.

#2
Foto - Petro, Orta Doğu'daki krize değindi: Trump'a 'Netanyahu ile arana mesafe koy' çağrısı

Petro, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara değindi. Trump’ı, Netanyahu ile arasına mesafe koymaya çağıran Petro, "Bugün ABD Başkanı'nın, kendisini insanlığı uçuruma sürükleyen kişiden (Netanyahu) tamamen ayrılmasının zamanıdır." ifadesini kullandı.

#3
Foto - Petro, Orta Doğu'daki krize değindi: Trump'a 'Netanyahu ile arana mesafe koy' çağrısı

Petro, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara dikkati çekerek, "Hepimizin birleşme vakti geldi çünkü füzelere karşı durabilecek hiçbir silah yoktur. Onların karşısında durabilecek tek şey, arkasına kitleleri yani tüm insanlığı almış olan sözün gücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Petro, Orta Doğu'daki krize değindi: Trump'a 'Netanyahu ile arana mesafe koy' çağrısı

Bölgede artan askeri gerilimden Netanyahu’yu sorumlu tutan Petro, Orta Doğu'da barışın süratle sağlanması gerektiğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tarihte rus Deli petro vardi, bu da gunumhzfeki Akilli Petro!... kitabin ortasindan konusmus

.........
TÜM YORUMLARA GİT
Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’
Sosyal Medya

Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’

Sosyal medya, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin meclis kürsüsünden yükselen gür sesinin, yapay zeka marifetiyle Netanyahu'nun kulağına fısıldand..
Emekli maaşları artacak! Emeklilere ikinci maaş dönemi başlıyor!
Ekonomi

Emekli maaşları artacak! Emeklilere ikinci maaş dönemi başlıyor!

Çalışanların emeklilik döneminde yalnızca SGK maaşına bağlı kalmasını önleyecek yeni bir sistem için hazırlıklar başladı. Devlet, işveren ve..
Türkiye bir bebek katilinden kurtuldu! Çifte vatandaş Jessica Bahar, İsrail'e sınır dışı edildi!
Gündem

Türkiye bir bebek katilinden kurtuldu! Çifte vatandaş Jessica Bahar, İsrail'e sınır dışı edildi!

Özgürlük Nöbeti platformunun ifşaatıyla kimliği açığa çıkan İsrailli çifte vatandaş Jessica Bahar adlı köpek, Türkiye’de gözaltına alındıkta..
Havalanan İHA'lar İsrail'i vurdu
Dünya

Havalanan İHA'lar İsrail'i vurdu

Hizbullah, bugün terör devleti İsrail'e roket ve İHA'larla 18 saldırı düzenlediğini dünyaya duyurdu.

Hokkabazlığın böylesine az rastlanır! CHP'li Sarıgül'den sahtekarlığın övgüsü
Gündem

Hokkabazlığın böylesine az rastlanır! CHP'li Sarıgül'den sahtekarlığın övgüsü

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin şovmen vekili Mustafa Sarıgül'ün sahtekarlığı övmesine tepki gösterdi...
İran'dan IKBY'ye sert uyarı: "Altyapınızı hedef alırız"
Dünya

İran'dan IKBY'ye sert uyarı: "Altyapınızı hedef alırız"

İran Genelkurmay Başkanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yönelik bir uyarı yayınlayarak, ABD'nin bölgedeki silahlı Kürt grupları s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23