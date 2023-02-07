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Pes artık! Gülben Ergen resmen isyan etti

2023-02-07 14:18:15
Pes artık! Gülben Ergen resmen isyan etti

Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından deprem bölgeleri için alınacak battaniyelere zam yapanlara isyan etti.

#1
Foto - Pes artık! Gülben Ergen resmen isyan etti

Kahramanmaraş'ta dün sabah 04.17'de meydana gelen ve en az 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında meydana gelen depremlerin ardından, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

#2
Foto - Pes artık! Gülben Ergen resmen isyan etti

Enkaz altlarına ulaşılmaya çalışılırken bir yandan da soğuk hava koşullarından dışarıda kalan vatandaşa ülkenin dört bir yanından yardım gönderilmeye çalışılıyor.

#3
Foto - Pes artık! Gülben Ergen resmen isyan etti

Krizi fırsata çeviren kişilere ise tepki var. Son olarak Gülben Ergen bu konuda bir paylaşım yaptı ve isyan etti.

#4
Foto - Pes artık! Gülben Ergen resmen isyan etti

Şarkıcı Gülben Ergen "Sabah 100 liraya aldığımız battaniyeler şu an 200 lira haram zıkkım olur size bu fırsatçılık yapmayın!" diyerek isyan etti.

#5
Foto - Pes artık! Gülben Ergen resmen isyan etti

Gülben Ergen'in paylaşımını sosyal medya kullanıcıları destekledi.

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