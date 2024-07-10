2024-07-10 09:15:49 Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?
Türkiye Suriye yakınlaşmasını değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, NATO’yu deşifre ederek “Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?” diye sordu. Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesiyle dünya dengelerinin değişeceğini ifade etti. Türkiye'nin Esad'ı davet etmesi gerektiğini kaydeden Perinçek, görüşmede üçüncü bir ülkeye ihtiyaç olmadığını da dile getirdi.