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Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

2024-07-10 09:15:49
Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

Türkiye Suriye yakınlaşmasını değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, NATO’yu deşifre ederek “Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?” diye sordu. Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesiyle dünya dengelerinin değişeceğini ifade etti. Türkiye'nin Esad'ı davet etmesi gerektiğini kaydeden Perinçek, görüşmede üçüncü bir ülkeye ihtiyaç olmadığını da dile getirdi.

#1
Foto - Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında gündemdeki önemli konulara dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

#2
Foto - Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında olumlu mesajları değerlendiren Perinçek, Rusya’nın arabulucu olmaya çalıştığı ‘normalleşme’ için görüşmede üçüncü bir ülkeye ihtiyaç olmadığını dile getirdi.

#3
Foto - Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

Perinçek’in açıklamaları şu şekilde:

#4
Foto - Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

“Bu Suriye'de yeni bir başlangıcın ötesinde, Batı Asya'da yeni bir başlangıç, Asya'da yeni bir başlangıç, dünyada yeni bir başlangıçtır. Yani bu Suriye'nin kuzeyinde Amerika güdümlü terör örgütlerine yani hem PKK, PYD ve YPG gibi ikinci İsrail planına hizmet eden Amerika güdümlü terör örgütlerini hem de İslam bayrağı altında İslam'a ve İslam milletlerine karşı mücadele eden DEAŞ gibi terör örgütlerini bitirme olayı sonuç itibariyle Amerika'nın oradaki bastığı zemini ortadan kaldırıyor.

#5
Foto - Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

Bu Filistin'e çok büyük bir dayanışma Rusya'yı Ukrayna'da o savaşta çok rahatlatan sonuçlar doğurur, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlar, Türkiye'nin terörle mücadelede problemlerini halleder ve Türkiye'nin Asya kapısından o kapıyı büyüterek girmesi sürecini hızlandırır.

#6
Foto - Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

Dünya çapında dengeleri değiştiren bir olay, o bakımdan çok çok önemli. Vatan Partisi olsa Sayın Beşer Esad'ı doğrudan doğruya biz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak davet ederiz. Putin dostumuz, Rusya dostumuz ama davete Rusya'yla birlikte davet etmeye Türkiye'nin ihtiyacı yok.

#7
Foto - Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

Suriye bizim komşumuz ve biz Suriye Arap Milleti ile bin yıldır beraber yaşıyoruz. Bin yıldır beraber yaşıyoruz. 11. yüzyıldan beri aynı coğrafyaları paylaşıyoruz. Beraber yaşıyoruz. Ta Selçuklulardan bu yana... Burada bizim Suriye ile ilişkilerimizi geliştirme ve oradaki terör örgütlerini temizlemede iki ülkenin bir üçüncü ülkeye görüşmelerde ihtiyacı yok. Burada dünya çapında bir cepheleşme var.

#8
Foto - Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

Burada Rusya'nın desteği, İran'ın katılımı, destekleri falan, Irak, Lübnan bunların hepsi çok önemli ama Beşar Esad'la görüşmede bizim özgüvenle Sayın Beşar Esad'ı davet etmemiz daha isabetli olurdu.”

#9
Foto - Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

'FETÖ'YE KARŞIYSAK NİYE NATO TARAFTARIYIZ?' NATO'nun Rusya'yı ve Çin'i tehdit kabul eden ve ona karşı silahlı hazırlıklar içerisinde olduğunun altını çizen Perinçek “Türkiye'nin yeri NATO'da mı? Türkiye için NATO bir zincir. Nerede bunu yaşadık? 15-16 Temmuz'da, NATO bize darbe yaptı.

#10
Foto - Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

Eğer NATO Türkiye'nin dostuysa, müttefikse biz niye NATO yandaşı generalleri hapse attık? Şu anda Türkiye'nin hapishanelerinde FETÖ'nün generalleri var. FETÖ generalleri kim? NATO generalleri. Şimdi NATO'nun generallerini, FETÖ'cüleri hapse atıyoruz. Ondan sonra da NATO'yu müttefik ilan ediyoruz. Bu Türkiye'nin büyük çelişmesi... 12 Eylül 1980 darbesini yaşadık, bir NATO darbesi. 1971 12 Mart darbesini yaşadık, NATO darbesi. Yani NATO Türkiye'de Gladyo'yu kullanarak ne yapıyor?

#11
Foto - Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

Türkiye'yi kendi istediği şekilde yönlendiriyor. Hizadan çıktığı zaman Türkiye'yi hizaya sokuyor. 12 Mart 1971'de yaşadık, 12 Eylül 1980'de yaşadık, 15-16 Temmuz'da başarısız oldular ama yaşadık. 2008'den 2014'e kadar devam eden Ergenekon-Balyoz operasyonları neydi? Bir NATO, Amerika operasyonuydu. NATO operasyonuydu. Onu da FETÖ gladyosuyla yaptılar.

#12
Foto - Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

Biz FETÖ'ye karşıysak o zaman niye NATO'ya taraftarız? Ve niye NATO'yu müttefik olarak ilan ediyoruz? Bu Türkiye'nin içindeki büyük çelişki. NATO'nun içinde Türkiye'nin ne ekonomisini düzeltme şartı var ne de güvenliğini sağlama şansı... Çünkü NATO ne yapıyor? Bütün Yunanistan kıyılarına Amerika getirmiş üslerini kurmuş, işte Dedağaç, Kavala, Selanik, Larissa, Stefanoviç, Girit'in kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi... Namlular Türkiye'ye dönüyor.

#13
Foto - Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

Doğu Akdeniz'de NATO manevralar yapıyor. Kim? Amerika, İsrail, Yunanistan. Hedefte kim var? Türkiye var. NATO bize düşman ama biz NATO'yu müttefik olarak görüyoruz. NATO PKK'yı besliyor, PKK'yı destekliyor, PKK'ya silah veriyor. Ondan sonra bizim Cumhurbaşkanımız da diyor ki NATO niye terörle mücadelede bizimle beraber değil? Zaten sana karşı kurulmuş NATO, seninle nasıl beraber olacak?”

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