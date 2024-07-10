Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

“Bu Suriye'de yeni bir başlangıcın ötesinde, Batı Asya'da yeni bir başlangıç, Asya'da yeni bir başlangıç, dünyada yeni bir başlangıçtır. Yani bu Suriye'nin kuzeyinde Amerika güdümlü terör örgütlerine yani hem PKK, PYD ve YPG gibi ikinci İsrail planına hizmet eden Amerika güdümlü terör örgütlerini hem de İslam bayrağı altında İslam'a ve İslam milletlerine karşı mücadele eden DEAŞ gibi terör örgütlerini bitirme olayı sonuç itibariyle Amerika'nın oradaki bastığı zemini ortadan kaldırıyor.