Bakan Yumaklı: Üreticimizin elinde ürün bırakmadık 140 milyon tonla sezonu kapatacağız
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’ün Eflani ilçesinde buğday hasadına katıldı. Yumaklı, Türkiye genelinde arpa ve buğday hasadının yüzde 93 oranında tamamlandığını belirterek, sezonun yaklaşık 140 milyon tonluk üretimle tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’ün Eflani ilçesinde düzenlenen buğday hasadına katıldı. Biçerdöverle hasat yapan Yumaklı, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.