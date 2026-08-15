Bakan Yumaklı: Üreticimizin elinde ürün bırakmadık 140 milyon tonla sezonu kapatacağız

Yumaklı, "Değerli arkadaşlar, anızı yaktığınız zaman oradaki toprakta yaşayan, gördüğünüz ya da göremediğiniz her şeyi de yakmış oluyorsunuz. Bunun bir sonraki sene yapacağınız ekim faaliyetine hiçbir faydası olmadığı gibi oradaki börtü böceğin de tabiri caizse hayatını sona erdirerek başka bir felakete yol açmış oluyorsunuz" dedi. Geçtiğimiz yıl Karabük, Eflani ve Kastamonu’nun bazı bölgelerinde ağır orman yangınları yaşandığını hatırlatan Yumaklı, benzer olayların tekrar yaşanmaması için üreticilerin dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Hasat sırasında çıkabilecek kıvılcımlara anında müdahale edebilmek amacıyla üreticilerin su depolarıyla tarlalarda tedbir aldığını belirten Yumaklı, bu konuda üreticilere teşekkür etti.