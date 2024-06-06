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Pelikanların huzurlu yuvası: Gölyazı

2024-06-06 18:32:37
Pelikanların huzurlu yuvası: Gölyazı

Bursa Gölyazı’da bir pelikana sahip çıkılmasıyla başlayan serüven sonucunda bölge pelikanlar için sıcak bir yuva haline geldi.

#1
Foto - Pelikanların huzurlu yuvası: Gölyazı

Bursa'da Uluabat Gölü'nün doğu ucunda, derin bir yarımadanın üzerinde kurulan Gölyazı'da köylülerin yıllar önce yaralı bir pelikana sahip çıkması ile başka pelikanların da bölgeye gelmesine neden oldu.

#2
Foto - Pelikanların huzurlu yuvası: Gölyazı

Günümüzde sayıları 10'a kadar ulaşan Ak Pelikanlar doğaseverler ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Pelikanların huzurlu yuvası: Gölyazı

#4
Foto - Pelikanların huzurlu yuvası: Gölyazı

#5
Foto - Pelikanların huzurlu yuvası: Gölyazı

#6
Foto - Pelikanların huzurlu yuvası: Gölyazı

#7
Foto - Pelikanların huzurlu yuvası: Gölyazı

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