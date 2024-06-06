2024-06-06 18:32:37 Pelikanların huzurlu yuvası: Gölyazı
Bursa Gölyazı’da bir pelikana sahip çıkılmasıyla başlayan serüven sonucunda bölge pelikanlar için sıcak bir yuva haline geldi.
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Bursa Gölyazı’da bir pelikana sahip çıkılmasıyla başlayan serüven sonucunda bölge pelikanlar için sıcak bir yuva haline geldi.
Bursa'da Uluabat Gölü'nün doğu ucunda, derin bir yarımadanın üzerinde kurulan Gölyazı'da köylülerin yıllar önce yaralı bir pelikana sahip çıkması ile başka pelikanların da bölgeye gelmesine neden oldu.
Günümüzde sayıları 10'a kadar ulaşan Ak Pelikanlar doğaseverler ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.
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