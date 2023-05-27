Pek çok kişi dertli! İşte, bahar alerjisinin tek çözümü

Alerjik riniti tedavi etmek için öncelikle alerjinin tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Medicana Konya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülfem Yıldırım, “En önemli tedavi yöntemi kaçınma yöntemi dediğimiz alerjenden uzak durma yöntemidir. Bahar alerjisinde en çok karşılaştığımız polenler, çimenler, mantarlar, ev içindeki alerjenler etkili olabiliyor. Bu durumda hastalarda eğer ot poleni ve çimen alerjisi varsa Mart ve Kasım aralığında hastaların dikkat etmesini özellikle öneriyoruz. Sabah saatlerinde dışarıya çıkmamalarını, evlerinin camlarını kapalı tutmalarını, evdeki nem oranını yüzde 50’nin altında tutmalarını mutlaka öneriyoruz. Onun dışında hastalarda bazen yabani ot alerjisi olabiliyor. Bu durumda da daha çok Ağustos ve Kasım ayları arasında şikayetler olabiliyor. Bu dönemlerde yine benzer önlemler almalarında fayda olur. Tabii ki alerjenden uzak durmak, semptomları gidermek kolay bir durum değil. Burada devreye medikal tedaviler ve yine semptomları giderici bazı cerrahi tedaviler devreye girebiliyor. Medikal tedavilerde alerjik semptomları baskılamak için kullandığımız anti alerjik ilaçlardan faydalanıyoruz. Cerrahi tedavilerde ise hastanın burun mukozasında, burun etlerinde büyüme gibi durumlarının olmasında cerrahi yöntemlerden faydalanabiliriz” diye konuştu.