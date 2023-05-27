Pek çok kişi dertli! İşte, bahar alerjisinin tek çözümü

Bunun dışında eğer erken antibiyotik kullanımı varsa, anne doğumun ilk döneminde sigara kullanıyorsa ve birtakım laboratuvar parametrelerinde antikor düzeyinin yüksek olduğu görülüyorsa, spesifik antikorlara bakıldıysa ve hastada bu yükseklikler varsa bireyde bahar alerjisi gelişme ihtimali yüksektir. Bahsettiğimiz risk faktörü olan bireylerde mevsimsel olarak gelişen burun akıntısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, hapşırık ve bunlara öksürük eklenmesi, yine üst solunum yolu şikayetlerine ek olarak gözlerde kızarıklık, yaşarma gibi belirtilerin olması durumunda hastalarda alerjik rinit, bahar alerjisini düşünmemiz gerekir. Tanı koyarken kullandığımız laboratuvar yöntemleri var. Laboratuvar tetkiklerde bağışıklık yanıtı gösteren, alerjik durumlarda yükselen, antikorun yüksek çıkması tanıyı destekler. Yine hastalarda bazı alerjen solüsyonlarının cilt üzerinden uygulanan testlerde kabarıklık, kızarıklık gibi durumların ortaya çıkmasında da alerji olduğunu düşünebiliriz. Bahar alerjisi gelişen hastalarda alerjik rinit durumu kontrol altına alınamazsa alerji devam edip ilerleyebilir. Bu durumda da şikayetlere ek olarak öksürük, hırıltı, hışırtı gibi durumların eklenmesi halinde alerjik astımdan da bahsedebiliriz. Bu hastaların özellikle uzmana başvurarak alerjik astım tedavisini doğru alması halinde hastalık kontrol altına alınabilir” şeklinde konuştu.