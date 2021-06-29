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Spor
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Paul Pogba'dan geceye damga vuran gol

2021-06-29 00:26:43
Paul Pogba'dan geceye damga vuran gol

EURO 2020 son 16 turunda İsviçre ile karşılaşan Fransa'nın yıldızı Paul Pogba'nın attığı gol mest etti.

#1
Foto - EURO 2020 son 16 turunda Fransa ve İsviçre arasında oynanan maç gol düellosuna dönüştü.

EURO 2020 son 16 turunda Fransa ve İsviçre arasında oynanan maç gol düellosuna dönüştü.

#2
Foto - Çekişmeli geçen maça damgayı ise Fransa'nın yıldız futbolcusu Paul Pogba vurdu.

Çekişmeli geçen maça damgayı ise Fransa'nın yıldız futbolcusu Paul Pogba vurdu.

#3
Foto - Kaleciyi çaresiz bıraktı

Kaleciyi çaresiz bıraktı

#4
Foto - 1-0 geriden gelen Fransa'da 75. dakikada Pogba sahneye çıktı.

1-0 geriden gelen Fransa'da 75. dakikada Pogba sahneye çıktı.

#5
Foto - Ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla kaleciyi çaresiz bırakan Pogba, ülkesinin 3'üncü golünü kaydetti.

Ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla kaleciyi çaresiz bırakan Pogba, ülkesinin 3'üncü golünü kaydetti.

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