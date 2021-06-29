2021-06-29 00:26:43 Paul Pogba'dan geceye damga vuran gol
EURO 2020 son 16 turunda İsviçre ile karşılaşan Fransa'nın yıldızı Paul Pogba'nın attığı gol mest etti.
EURO 2020 son 16 turunda İsviçre ile karşılaşan Fransa'nın yıldızı Paul Pogba'nın attığı gol mest etti.
EURO 2020 son 16 turunda Fransa ve İsviçre arasında oynanan maç gol düellosuna dönüştü.
Çekişmeli geçen maça damgayı ise Fransa'nın yıldız futbolcusu Paul Pogba vurdu.
Kaleciyi çaresiz bıraktı
1-0 geriden gelen Fransa'da 75. dakikada Pogba sahneye çıktı.
Ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla kaleciyi çaresiz bırakan Pogba, ülkesinin 3'üncü golünü kaydetti.
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