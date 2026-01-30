Fransız kadından Müslümanlara 'Ramazan' uyarısı: 'Ürdün' yazıyor sakın almayın
Fransız bir kadın Ramazan ayı öncesi Müslümanlara dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Kadının uyarısı sosyal medyada gündem oldu.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Ramazan ayı öncesi sosyal medyada yayılan bir video, hurma alışverişi üzerinden yapılan çağrıyla gündem oldu.
Fransız bir kadın, özellikle “Medjul (Medjoul)” hurmaları konusunda Müslümanlara seslenerek ürünlerin menşeinin kontrol edilmesini istedi. Videoda, iri ve parlak yapılarıyla bilinen Medjoul hurmalarının bir bölümünün İsrail tarafından ihraç edildiğini ve Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’nden geldiğini belirten kadın, bu bölgenin Filistin toprakları olduğuna dikkat çekti.
Ürdün Vadisi isminin Ürdün devletiyle karıştırılmaması gerektiğini de vurguladı.
Ramazan öncesi pazar, süpermarket ve bakkallarda bu hurma türünün yeniden yoğun şekilde yer almaya başladığını ifade eden kadın, tüketicilere ürün etiketlerini ve menşe bilgilerini kontrol etme çağrısında bulundu.
Medjoul hurmalarına alternatif olarak Tunus ve Cezayir hurmalarını işaret eden Fransız kadın, “Filistinlilerden gasp edildiğini söylediği topraklardan gelen hurmalar olmadan da Ramazan mümkündür” mesajını paylaştı.
