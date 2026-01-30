  • İSTANBUL
Fransız bir kadın Ramazan ayı öncesi Müslümanlara dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Kadının uyarısı sosyal medyada gündem oldu.

Foto - Fransız kadından Müslümanlara 'Ramazan' uyarısı: 'Ürdün' yazıyor sakın almayın

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Ramazan ayı öncesi sosyal medyada yayılan bir video, hurma alışverişi üzerinden yapılan çağrıyla gündem oldu.

Foto - Fransız kadından Müslümanlara 'Ramazan' uyarısı: 'Ürdün' yazıyor sakın almayın

Fransız bir kadın, özellikle “Medjul (Medjoul)” hurmaları konusunda Müslümanlara seslenerek ürünlerin menşeinin kontrol edilmesini istedi. Videoda, iri ve parlak yapılarıyla bilinen Medjoul hurmalarının bir bölümünün İsrail tarafından ihraç edildiğini ve Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’nden geldiğini belirten kadın, bu bölgenin Filistin toprakları olduğuna dikkat çekti.

Foto - Fransız kadından Müslümanlara 'Ramazan' uyarısı: 'Ürdün' yazıyor sakın almayın

Ürdün Vadisi isminin Ürdün devletiyle karıştırılmaması gerektiğini de vurguladı.

Foto - Fransız kadından Müslümanlara 'Ramazan' uyarısı: 'Ürdün' yazıyor sakın almayın

Ramazan öncesi pazar, süpermarket ve bakkallarda bu hurma türünün yeniden yoğun şekilde yer almaya başladığını ifade eden kadın, tüketicilere ürün etiketlerini ve menşe bilgilerini kontrol etme çağrısında bulundu.

Foto - Fransız kadından Müslümanlara 'Ramazan' uyarısı: 'Ürdün' yazıyor sakın almayın

Medjoul hurmalarına alternatif olarak Tunus ve Cezayir hurmalarını işaret eden Fransız kadın, “Filistinlilerden gasp edildiğini söylediği topraklardan gelen hurmalar olmadan da Ramazan mümkündür” mesajını paylaştı.

Yusuf

Şöyle böyle ama bak Hristiyan Fransız’ın içinde bile insani duygusu olanı var. Helal olsun. Demek insanlık ölmemiş. Başka diyecek laf bulamıyorum.

ata

bizde karton bardaktan siyonist destekçisi kahvecisi müdavimi başı kapalılara söyle bakalım haydi...
