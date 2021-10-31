2021-10-31 08:29:07 Patlayan lağım çukuru akmaya devam ediyor “İbrahim Tatlıses tarafından cinsel istismara uğradım”
Son haftalarda skandal açıklamalarla gündeme gelen kokuşmuş magazin mahallesinin pislikleri gelen itiraflarla akmaya devam ediyor. Şarkıcı Serpil Benay, yıllar önce İbrahim Tatlıses’in istismarına uğradım. Benay, Tatlıses'in çok kişiye tacizde bulunduğunu ileri sürerek, katıldığı programın sunucusuna "İbrahim Tatlıses'in mağdurlarını çağırırsan burada 5 sene her gün program yaparsın" dedi.