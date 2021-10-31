Patlayan lağım çukuru akmaya devam ediyor “İbrahim Tatlıses tarafından cinsel istismara uğradım”

İbrahim Tatlıses'in tacizine uğradığını itiraf etmesinin üzerine konuşan Serpil Benay, sözlerine şöyle devam etti: " İbrahim Tatlıses'in mağdurlarını çağırırsan burada 5 sene her gün program yaparsın" "Böyle şeyler bana çok geliyor. Benim yaşadığım bunlar hepsi aynı şeyler işte. Kulisler ve televizyonlarda herkes aynı şeyleri yaşıyor. İbrahim Tatlıses'in mağdurlarını çağırırsan burada 5 sene her gün program yaparsın. Bazı insanlar utanıyor. Ben de utanıyordum ama sonra ben ne yaptım da utanıyım ki dedim. Ya da Leyla Adalı niye utansın ki?"