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Patlayan lağım çukuru akmaya devam ediyor “İbrahim Tatlıses tarafından cinsel istismara uğradım”

2021-10-31 08:29:07
Patlayan lağım çukuru akmaya devam ediyor “İbrahim Tatlıses tarafından cinsel istismara uğradım”

Son haftalarda skandal açıklamalarla gündeme gelen kokuşmuş magazin mahallesinin pislikleri gelen itiraflarla akmaya devam ediyor. Şarkıcı Serpil Benay, yıllar önce İbrahim Tatlıses’in istismarına uğradım. Benay, Tatlıses'in çok kişiye tacizde bulunduğunu ileri sürerek, katıldığı programın sunucusuna "İbrahim Tatlıses'in mağdurlarını çağırırsan burada 5 sene her gün program yaparsın" dedi.

#1
Foto - Kokuşmuş magazin dünyasında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bütün iğrenç itirafların teker teker ortalığa saçıldığı yerde İbrahim Tatlıses itirafı gündeme bomba gibi düştü.

Kokuşmuş magazin dünyasında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bütün iğrenç itirafların teker teker ortalığa saçıldığı yerde İbrahim Tatlıses itirafı gündeme bomba gibi düştü.

#2
Foto - Şarkıcı Serpil Benay’ın itirafı sosyal medyayı salladı. Benay, Tatlıses'in çok kişiye tacizde bulunduğunu ileri sürerek, katıldığı programın sunucusuna

Şarkıcı Serpil Benay’ın itirafı sosyal medyayı salladı. Benay, Tatlıses'in çok kişiye tacizde bulunduğunu ileri sürerek, katıldığı programın sunucusuna "İbrahim Tatlıses'in mağdurlarını çağırırsan burada 5 sene her gün program yaparsın" diyerek lağım çukurunun bir pisliğini de ortalığa saçtı.

#3
Foto - Bir canlı yayına katılan şarkıcı Benay, İbrahim Tatlıses hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu. Serpil Benay, yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradığını iddia etti.

Bir canlı yayına katılan şarkıcı Benay, İbrahim Tatlıses hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu. Serpil Benay, yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradığını iddia etti.

#4
Foto - “İbrahim Tatlıses tarafından cinsel istismara uğradım” Sunucunun

“İbrahim Tatlıses tarafından cinsel istismara uğradım” Sunucunun "Cinsel istismara uğradın mı?" sorusu üzerine konuşan Serpil Benay, 25-30 yıl önce İbrahim Tatlıses'in istismarına maruz kaldığını söyledi.

#5
Foto - İbrahim Tatlıses'in tacizine uğradığını itiraf etmesinin üzerine konuşan Serpil Benay, sözlerine şöyle devam etti:

İbrahim Tatlıses'in tacizine uğradığını itiraf etmesinin üzerine konuşan Serpil Benay, sözlerine şöyle devam etti: " İbrahim Tatlıses'in mağdurlarını çağırırsan burada 5 sene her gün program yaparsın" "Böyle şeyler bana çok geliyor. Benim yaşadığım bunlar hepsi aynı şeyler işte. Kulisler ve televizyonlarda herkes aynı şeyleri yaşıyor. İbrahim Tatlıses'in mağdurlarını çağırırsan burada 5 sene her gün program yaparsın. Bazı insanlar utanıyor. Ben de utanıyordum ama sonra ben ne yaptım da utanıyım ki dedim. Ya da Leyla Adalı niye utansın ki?"

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