BİM'den büyük hamle: Resmen devreye aldılar
Türkiye'nin öne çıkan indirim marketi zincirlerinden birisi olan BİM önemli bir hamleye imza attı. Market 27’nci GES yatırımını devreye aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin öne çıkan indirim marketi zincirlerinden birisi olan BİM önemli bir hamleye imza attı. Market 27’nci GES yatırımını devreye aldı.
BİM, yenilenebilir enerji yatırımlarını genişletmeye devam ediyor. Şirket, Ağrı’nın Hamur ilçesinde hayata geçirdiği güneş enerji santralinin (GES) ilk fazını devreye alarak Türkiye genelindeki GES sayısını 27’ye çıkardı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, projenin ilk fazı 54,95 MW kurulu güce sahip olacak ve yılda yaklaşık 90 milyon kWh elektrik üretecek. 154 kV yüksek gerilim seviyesinde şebekeye bağlanan tesis, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. sistemine doğrudan bağlı olarak faaliyet gösterecek.
BİM Operasyon Başkanı Tolga Şahin, GES yatırımlarına ilişkin: “6’sı arazi tipi, 21’i çatı tipi olmak üzere toplam 27 GES projemizin kurulu gücü 151 MWp’ye ulaştı.
Türkiye genelindeki GES yatırımlarımızla yılda yaklaşık 240 bin MWh elektrik üretimi gerçekleştirilirken, karbon salımı yıllık yaklaşık 150 bin ton azalmış olacak; bu da 2,8 milyonun üzerinde ağacın yıllık karbon tutumuna eşdeğer bir çevresel katkı anlamına geliyor.” açıklamalarında bulundu.
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