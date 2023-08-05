Parti önünde büyük protesto! İşte CHP demokrasisi ve dönen dolaplar

Parti içi demokrasiye uymayan bu kararı ve 1 oy farkla kazanmış olduğumuz seçimin tekrarlanmasını kabul etmediğini ifade eden Mavi Liste Adayı Belgin Karadağ Poyraz “Buna rağmen Beyaz listedeki arkadaşlarımız bu sonucu kabullenmeyerek, kendilerinden yana taraf olan İl Başkanlığına itirazlarını yapmışlardır. İl başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun 571 oy alan Mavi listenin 1 oy fakla kazandığını kabul etmeyip, Beyaz listeden yana taraf olduğunu örtbas etmek için, kendisinin vermesi gereken bir kararı, genel merkeze tevdi etmiştir. Maalesef genel merkezimiz, Yunus Emre Mahallesi delegasyon seçiminin 5 Ağustos 2023 Cumartesi günü yeniden yapılmasına karar vermiştir. Bugün Yunus Emre Mahallesi’nde yeniden yapılan delegasyon seçimi bizim için meşru değildir. 16 Temmuz 2023 de seçime katılan 571 üyemizin iradesi yok sayılarak, seçilen 60 delegenin seçme iradesi haksız, hukuksuz ve taraflı bir şekilde ellerinden alınmıştır. Yaşanan bu hukuksuzluğu, parti içi demokrasiye uymayan bu kararı ve 1 oy farkla kazanmış olduğumuz seçimin tekrarlanmasını kabul etmeyerek, bugün yapılan seçime Mavi liste adına katılmama kararı aldık. Sayın İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu, biz sizin için adliye koridorlarında adalet ararken, siz bize karşı yapılan adaletsizliğe açıkça taraf olarak sürece katkı koydunuz. Sonucu kabul etmeniz için kaç oy daha farkla kazanmamız gerekiyordu. +1 oyu kabul etmediniz, kaç oy getirmemiz gerektiğini lütfen bize açıklayınız” şeklinde konuştu.