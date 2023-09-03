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Sağlık
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Parkinson hastalığı için umut doğdu

2023-09-03 23:04:06
Parkinson hastalığı için umut doğdu

Parkinson hastalığı için yeni bir yöntem geliştiren bilim insanları kök hücre tedavisi yöntemiyle hastalığı tedavi edebilecek.

#1
Foto - Parkinson hastalığı için umut doğdu

Kök hücre tedavisi ilk defa büyük bir başarıya imza atmak üzere. Embriyonik kök hücre tedavisi, bilimsel etik tartışmalarına rağmen önemli bir ivme kazandı. Buna göre seçilen 15 Parkinson hastasına laboratuvar ortamında kök hücreden üretilmiş hücreler hastalıklı hücrelerin yerini aldı. İlk ortaya çıkan sonuçlara bakılırsa hastalarda Parkinson hastalığında kök hücre tedavisi sonrası gerilemeler görülmeye başladı.

#2
Foto - Parkinson hastalığı için umut doğdu

Parkinson hastaları için Embriyonik kök hücre tedavisi umudu Araştırmacılar, geleceğin tıp tedavi yöntemleri arasında görülen embriyonik kök hücre için oldukça tartışmalı bir yöntem kullanıyor.

#3
Foto - Parkinson hastalığı için umut doğdu

Buna göre tüp bebeklerden alınan kök hücre örnekleri laboratuvar ortamında üretiliyor. California Üniversitesi’nden Nörolog Claire Henchcliffe’in de başı çektiği araştırmacılar, Parkinson hastalığı tedavisi için umut olacak sonuçlara ulaştı.

#4
Foto - Parkinson hastalığı için umut doğdu

Buna göre araştırmacılar tüp bebek embriyolardan elde edilen kök hücreleri, Parkinson hastalarının dopamin hormonu üretemeyen hücreleriyle değiştirdi.

#5
Foto - Parkinson hastalığı için umut doğdu

Parkinson hastalarında dopamin üretimi duran bu hücreler, hareket eksikliği gibi sorunlara neden oluyor.

#6
Foto - Parkinson hastalığı için umut doğdu

Araştırmacılar ise laboratuvar ortamında üretilen nöron hücreleri ile bu eksiği giderdiklerini iddia ediyor. Ancak sonuçları yeterince başarılı bulmayan bilim insanları da mevcut.

#7
Foto - Parkinson hastalığı için umut doğdu

Ancak araştırmanın Bayer’in bir yan kuruluşu olan BlueRock Therapeutics’in desteğine sahip olması önemli güvenceler arasında gösteriliyor.

#8
Foto - Parkinson hastalığı için umut doğdu

Araştırmanın en önemli başarılarından biri ise laboratuvar ortamında üretilen bu beyin hücrelerinin sinapslar aracılığıyla kendini vücudun parçası gibi gösterebilmeleri.

#9
Foto - Parkinson hastalığı için umut doğdu

Hücre üretiminde bu sınırın başarılı bir şekilde aşılması gelecekte başka hastalıkların tedavisi için de kök hücre tedavisinin önünü açma ihtimali yüksek.

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