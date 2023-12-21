2023-12-21 12:10:43 Parke taşlarını tek tek söktü! Altından çıkanı gören gözlerine inanamadı!
Rusya'nın Voronej kentinde akıl almaz bir olay yaşandı!
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Rusya'nın Voronej kentinde akıl almaz bir olay yaşandı!
Kaldırım döşenen yolun altından garip sesler geldiğini fark eden bir vatandaş herkesin şaşkın bakışları altında kaldırım parkelerini sökmeye başladı ve yüzleri gülümseten bir kurtarma operasyonuna imza attı.
Belediyenin kaldırım onarma çalışmaları sırasında sığınak olarak kullandığı çukurda fark edilmeyen köpek canlı canlı gömüldü.
Durum yetkililere bildirildi ancak kimse yardıma gelmedi.
İki gün sonra ise kaldırımın hemen yanındaki apartmanda yaşayan bir hayvansever olaya el atmaya karar verdi.
Hayvanseverin çabası sonucunda köpek olduğu yerden çıkarıldı.
İşte o anlar...
İşte o anlar...
İşte o anlar...
İşte o anlar...
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