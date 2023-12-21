  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dev itiraz: Derbiye günler kala bu kararı Türkiye'ye duyurdular! İşte bu gelişme Fenerbahçelileri mutlu edecek

Mavi bebek tehlikesi büyüyor: Çocuklarınızın hayatına mal olabilir!

Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın parmak sallamaları sonrası... Her yerden fışkıran rezillik için harekete geçtiler

Tartışma çıkartacak karar verildi! Yerel seçim için adı geçen tüm isimleri unutun! Yerel seçimler yaklaşırken, flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Siyasi partilerin bunu yapması artık yasak!

Acun Ilıcalı'dan 'Adnan Oktar' bombası! İtiraf etti

Dünyanın en kötü yemekleri arasına girdi! Haberi duyan tadını merak etti fiyat 2 katına çıktı

Parke taşlarını tek tek söktü! Altından çıkanı gören gözlerine inanamadı!

Ali Koç bu sefer bitirecek.. Ocak ayına günler kala yeni libero bombası Türkiye'ye duyurdular! İşte yeni yıldız herkesi mutlu edecek

Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek
Aktüel
10
Parke taşlarını tek tek söktü! Altından çıkanı gören gözlerine inanamadı!

2023-12-21 12:10:43
Parke taşlarını tek tek söktü! Altından çıkanı gören gözlerine inanamadı!

Rusya'nın Voronej kentinde akıl almaz bir olay yaşandı!

#1
Foto - Parke taşlarını tek tek söktü! Altından çıkanı gören gözlerine inanamadı!

Kaldırım döşenen yolun altından garip sesler geldiğini fark eden bir vatandaş herkesin şaşkın bakışları altında kaldırım parkelerini sökmeye başladı ve yüzleri gülümseten bir kurtarma operasyonuna imza attı.

#2
Foto - Parke taşlarını tek tek söktü! Altından çıkanı gören gözlerine inanamadı!

Belediyenin kaldırım onarma çalışmaları sırasında sığınak olarak kullandığı çukurda fark edilmeyen köpek canlı canlı gömüldü.

#3
Foto - Parke taşlarını tek tek söktü! Altından çıkanı gören gözlerine inanamadı!

Durum yetkililere bildirildi ancak kimse yardıma gelmedi.

#4
Foto - Parke taşlarını tek tek söktü! Altından çıkanı gören gözlerine inanamadı!

İki gün sonra ise kaldırımın hemen yanındaki apartmanda yaşayan bir hayvansever olaya el atmaya karar verdi.

#5
Foto - Parke taşlarını tek tek söktü! Altından çıkanı gören gözlerine inanamadı!

Hayvanseverin çabası sonucunda köpek olduğu yerden çıkarıldı.

#6
Foto - Parke taşlarını tek tek söktü! Altından çıkanı gören gözlerine inanamadı!

İşte o anlar...

#7
Foto - Parke taşlarını tek tek söktü! Altından çıkanı gören gözlerine inanamadı!

İşte o anlar...

#8
Foto - Parke taşlarını tek tek söktü! Altından çıkanı gören gözlerine inanamadı!

İşte o anlar...

#9
Foto - Parke taşlarını tek tek söktü! Altından çıkanı gören gözlerine inanamadı!

İşte o anlar...

Körfez'den İsrail'e ültimatom...
Gündem

Körfez'den İsrail'e ültimatom... "Savaş durmazsa azaltacağız"

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkeleri, işgalci İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırılarını ocak ayına k..
Hükümet anlaştı! Türklere çifte vatandaşlığın önü açılıyor
Gündem

Hükümet anlaştı! Türklere çifte vatandaşlığın önü açılıyor

Almanya'da koalisyon hükümeti yeni vatandaşlık yasası olarak bilinen, vatandaşlığa kabul ve sınır dışı edilmeye ilişkin yasada değişiklik ya..
Macron'dan skandal açıklama: İsrail'in saldırılarını aklamaya kalktı
Gündem

Macron'dan skandal açıklama: İsrail'in saldırılarını aklamaya kalktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail saldırıları hakkında skandal sözler sarf etti! İsrail için adeta günah çıkaran skandal ifadeler..
Nasıl esir alındılarsa… Niye susuyorsunuz “dindar düşmanları”nın işbirlikçileri!
Siyaset

Nasıl esir alındılarsa… Niye susuyorsunuz “dindar düşmanları”nın işbirlikçileri!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Niye susuyorsunuz, “dindar düşmanları”nın işbirlikçileri! başlık..
Tutuklu eski Başbakan seçimlerde aday olacak
Dünya

Tutuklu eski Başbakan seçimlerde aday olacak

Pakistan Adalet Hareket Partisi (PTI) lideri Gohar Han, tutuklu eski Başbakan İmran Han’ın 8 Şubat 2024’teki genel seçimlerde cezaevinden mi..
Macron'a şok! Muhalefetten İsrail ordusunda savaşan binlerce Fransız askerine ilişkin mektup
Dünya

Macron'a şok! Muhalefetten İsrail ordusunda savaşan binlerce Fransız askerine ilişkin mektup

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, hükümetten, İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23