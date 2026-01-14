  • İSTANBUL
Paris sokaklarında patatesli isyan: Fransız çiftçiler meclisi kuşattı
Paris sokaklarında patatesli isyan: Fransız çiftçiler meclisi kuşattı

AB ile MERCOSUR arasındaki ticaret anlaşmasına öfke kusan Fransız çiftçiler, başkent Paris’i traktörlerle istila etti. Ulusal Meclis binasının önüne tam 30 ton patates döken üreticiler, "haksız rekabet ve ağır normlar" nedeniyle tarımın bitme noktasına geldiğini haykırdı.

#1
Foto - Paris sokaklarında patatesli isyan: Fransız çiftçiler meclisi kuşattı

Fransa’da tarım sektörü, Avrupa Birliği’nin Güney Amerika ülkeleriyle imzalayacağı serbest ticaret anlaşmasına karşı ayağa kalktı. Sabahın erken saatlerinde 350’den fazla traktörle Şanzelize Caddesi üzerinden Paris’e giren çiftçiler, eylemlerinin sembolü olarak Ulusal Meclis’in önüne 30 ton patates yığdı.

#2
Foto - Paris sokaklarında patatesli isyan: Fransız çiftçiler meclisi kuşattı

Fransa'da Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imza sürecinde olan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan çiftçiler, Ulusal Meclis'in önüne 30 ton patates döktü. Fransa'daki Patates Üreticileri Ulusal Birliği'nden (UNPT) yapılan açıklamada, Ulusal Meclis'in karşısındaki Concorde Köprüsü'nün önünde patates dağıtıldığı belirtildi.

#3
Foto - Paris sokaklarında patatesli isyan: Fransız çiftçiler meclisi kuşattı

Açıklamada, bu "sembolik eylemin" kendilerini destekleyen vatandaşlara teşekkür etmek ve giderek zorlaşan normlara tepki olarak düzenlendiği kaydedildi. UNPT, ayrıca çiftçilerin traktörleriyle Ulusal Meclis'in önünde patates döktüğü anlara ait görüntüleri de paylaştı. Ulusal basın, çiftçilerin Meclis'in önüne döktüğü patates miktarının 30 ton olduğunu aktardı. Ülkenin en büyük tarım kurumlarından Ulusal Tarım İşletmecileri Sendikaları Federasyonu'ndan (FNSEA) yapılan açıklamada ise UNPT'nin federasyonun seferberlik çağrısına destek amacıyla sembolik bir eylem gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, Fransız tarım sektörünün, gelirlerini, normlarını, ülkenin tarım sektöründeki egemenliğini korumaya devam etmek için birlik içinde ve kararlı olduğu ifade edildi. Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesinde çiftçi sendikalarının öncülük ettiği eylemlerde ilk konvoy sabahın erken saatlerinde Paris'e girmişti.

#4
Foto - Paris sokaklarında patatesli isyan: Fransız çiftçiler meclisi kuşattı

Valilik tarafından izin verilen gösteride 350'den fazla traktörle yüzlerce çiftçi, başkentin en işlek caddelerinden Şanzelize'ye doğru ilerlemişti. FNSEA koordinasyonunda Paris'te yürütülen eylemlerde, AB-MERCOSUR anlaşmasının çiftçiler aleyhine yaratabileceği haksız rekabete karşı acil ve somut eylem planı talep edildi. AB-MERCOSUR anlaşması süreci AB ülkeleri, daha önce Aralık 2025'te planlanan ancak çiftçi protestoları ve Fransa, İtalya ile Polonya gibi ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle ertelenen AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasını 9 Ocak'ta onayladı. Paraguay'da 17 Ocak'ta imzalanması planlanan anlaşma kapsamında, MERCOSUR ülkelerine sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajlarının sağlanması, buna karşılık bu ülkelerin pazarlarının Avrupa sanayisine açılması öngörülüyor. Avrupalı çiftçiler ise düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ürünlerinin AB pazarını dolduracağına dikkati çekerek, bunun birçok aile çiftliğinin iflasına yol açabileceğini savunuyor.

