  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erol Köse'nin mektubu sayesinde gündem oldu! Uzmanlardan ALS hastalığı ile ilgili uyarı! Yeni “çelik kanat” sahneye çıktı! Gökyüzünün canavarı F-35’lerde ilk uçuş için gün sayılıyor Yıldız son kanat... Beşiktaş yine eskiye döndü: Armand Lauriente Bayram dönüşü siber tuzak: Sahte HGS mesajlarına dikkat, kartınız boşaltılabilir Ne mantar kalıyor ne koku! Müthiş çözüm... Ayakkabı kokusuna artık veda... Üşüyoruz Koca Reis! Şehadetinin 17. yılında Muhsin Yazıcıoğlu dualarla anılıyor! Hükümlü ve tutuklulara müjde! Yeni uygulamayı Adalet Bakanı Gürlek paylaştı Togg piyasayı olumlu etkiledi Elektrikli otomobil sayısı 400 bine ulaştı
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Parası ödendiği halde Türkiye’ye verilmeyen F-35’lerin karizması fena çizildi! İddia kanıtlanırsa ezberler bozulacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Parası ödendiği halde Türkiye'ye verilmeyen F-35 savaş uçaklarının karizması bu defa çok fena çizildi.

#1
ABD havacılık dergisi İran ile savaşta 20 ABD uçağının vurulduğunu, bir F-35'in pilotunun şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığını yazdı. Uzmanlar, F-35'in vurulduğu iddiası doğrulanırsa bu durumun jetlerin 'hayalet' olmadığını göstereceğini belirtti.

#2
ABD Hava Kuvvetleri Derneği'nin yayın organı, İran üzerinde 19 Mart'ta hasar alan ABD'ye ait F-35 uçağın yerden açılan ateş sonucu isabet aldığını yazdı.

#3
ABD Hava ve Uzay Kuvvetleri Derneği'nin yayın organı Air & Space Forces'un aktardığı bilgilere göre, ABD Hava Kuvvetleri envanterindeki bir F-35A, 19 Mart'ta İran üzerinde yürütülen operasyon sırasında yerden açılan ateş sonucu hasar gördü. Uçağın pilotu şarapnel parçalarıyla yaralanırken, durumunun stabil olduğu açıklandı.

#4
Uçak ise bölgedeki bir üsse acil iniş yaptı. ABD Merkez Komutanlığı olaya ilişkin resmi açıklama yapmazken, askeri kaynaklar F-35'in uçuş irtifası dikkate alındığında saldırının muhtemelen karadan havaya füze ile gerçekleştiğini değerlendiriyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#5
İran Devrim Muhafızları, aynı gün F-35'in hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu öne süren bir video yayımladı. Ancak söz konusu görüntülerin doğruluğu henüz bağımsız kaynaklarca teyit edilmedi. Uzmanlara göre İran, radar yerine kızılötesi sensörler kullanan sistemlere yönelmiş durumda. Bu sistemler, 'hayalet' olarak bilinen F-35 gibi uçakları radar yerine ısı izi üzerinden tespit edebiliyor. El Cezire'ye konuşan uzmanlara göre, F-35'inin vurulduğu iddiası doğrulanırsa bu durum F-35'lerin 'görünmez' olmadığını gösterecek. Uçağın savunma sistemiyle vurulduğu kesinleşirse; bu durum F-35'in muharebe ortamında düşman ateşiyle isabet aldığı ilk olay olacak.

#6
Haberde, son haftalarda bölgede ABD'ye ait çok sayıda hava aracının zarar gördüğü veya kaybedildiği de vurgulandı. MQ-9 Reaper'lardan tanker uçaklarına kadar geniş bir yelpazede kayıplar yaşandığı, çatışmanın hava boyutunun giderek şiddetlendiği ifade ediliyor. Dikkat çeken bir başka detay ise İran savaşında hasar gören veya imha edilen yaklaşık 20 ABD uçağının bulunduğu oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23