Parası ödendiği halde Türkiye’ye verilmeyen F-35’lerin karizması fena çizildi! İddia kanıtlanırsa ezberler bozulacak

İran Devrim Muhafızları, aynı gün F-35'in hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu öne süren bir video yayımladı. Ancak söz konusu görüntülerin doğruluğu henüz bağımsız kaynaklarca teyit edilmedi. Uzmanlara göre İran, radar yerine kızılötesi sensörler kullanan sistemlere yönelmiş durumda. Bu sistemler, 'hayalet' olarak bilinen F-35 gibi uçakları radar yerine ısı izi üzerinden tespit edebiliyor. El Cezire'ye konuşan uzmanlara göre, F-35'inin vurulduğu iddiası doğrulanırsa bu durum F-35'lerin 'görünmez' olmadığını gösterecek. Uçağın savunma sistemiyle vurulduğu kesinleşirse; bu durum F-35'in muharebe ortamında düşman ateşiyle isabet aldığı ilk olay olacak.